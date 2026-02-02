La nuit des Français en NBA : Victor Wembanyama signe 25 points contre Orlando

Plusieurs Français sur les parquets de cette belle nuit en NBA ! Notre MVP de la soirée ? Victor Wembanyama, qui signe 25 points face au Magic. On fait le point !

Résultats de la nuit :

Celtics – Bucks : 107-79 (stats)

– Bucks : 107-79 (stats) Pistons – Nets : 130-77 (stats)

– Nets : 130-77 (stats) Heat – Bulls : 134-91 (stats)

– Bulls : 134-91 (stats) Raptors – Jazz : 107-100 (stats)

– Jazz : 107-100 (stats) Wizards – Kings : 116-112 (stats)

– Kings : 116-112 (stats) Knicks – Lakers : 112-100 (stats)

– Lakers : 112-100 (stats) Blazers – Cavaliers : 111-130 (stats)

: 111-130 (stats) Spurs – Magic : 112-103 (stats)

– Magic : 112-103 (stats) Suns – Clippers : 93-117 (stats)

: 93-117 (stats) Nuggets – Thunder : 111-121 (stats)

Victor Wembanyama

Une soirée en mode rythme de croisière pour Victor Wembanyama, pas tant perturbé par les conditions de retour difficiles des Spurs à San Antonio, en raison de la météo toujours très dure dans l’Est des États-Unis. 25 points, 8 rebonds, 2 passes, 4 interceptions, 5 contres à 7/13 au tir pour l’Alien, qui a lâché pas mal de highlights dont ce contre remarquable.

Victor encore… 👽👽👽

pic.twitter.com/0d4SMa4TWO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2026

Maxime Raynaud

De retour dans le cinq majeur des Kings, Maxime Raynaud perd face aux Wizards mais en ayant effectué son chantier : 14 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 contres à 6/9 au tir !

Bilal Coulibaly

15 points, 1 rebond, 3 passes, 2 interceptions à 5/9 au tir pour Bilal, qui réalise un joli petit match face à Sacramento, avec la victoire en récompense !

Noah Penda

De belles intentions, notamment avec un dunk sur Wemby, et de l’activité défensive. Noah Penda n’a joué que 13 minutes, mais inscrit 7 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception à 3/5 au tir. Les voyants sont au vert !

Nicolas Batum

3 points, 8 rebonds, 2 passes à 1/4 au tir pour Nico, face aux Suns. Belle victoire des Clippers, parce que le groupe peut compter sur son couteau français favori.

Nolan Traoré

Titulaire avec les Nets, Nolan Traoré n’a pu empêcher le désastre à Detroit. Il aligne tout de même 5 points, 1 rebonds, 2 passes et 1 contre à 2/7 au tir. Moyen, comme toute son équipe cette nuit.

Sidy Cissoko

Belle prestation de Sidy Cissoko avec les Blazers, malgré la défaite contre Cleveland. 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions à 5/9 au tir !

Rayan Rupert

3 points, 4 rebonds, 2 passes à 1/6 au tir pour Rayan, lui aussi face aux Cavaliers.

Le programme de ce soir :