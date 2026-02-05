À cinq heures de la clôture du marché des transferts, les Wolves ont réussi un très joli coup en recrutant le guard des Bulls Ayo Dosunmu, permettant ainsi de renforcer leur backcourt qui manquait d’un meneur.

La nouvelle a été annoncée par Jon Krawczynski de The Athletic. Voici les détails du deal :

Les Wolves récupèrent : Ayo Dosunmu, Julian Phillips

Ayo Dosunmu, Julian Phillips Les Bulls récupèrent : Rob Dillingham, Leonard Miller, 4 choix de second tour

Une des très belles pièces des Bulls, désormais à Minnesota !!

Ayo Dosunmu va renforcer le banc des Wolves, une magnifique addition pour aider la franchise des loups à aller chercher le Thunder, les Nuggets et le sommet de l'Ouest !!

En Ayo Dosunmu, Minnesota récupère un guard qui pèse des deux côtés du terrain, auteur d’une saison hyper solide en sortie de banc à Chicago : 15 points, 3 rebonds, 3 passes, plus de 51% de réussite au tir dont un excellent 45% à 3-points et 86% aux lancers-francs.

De la production, de l’impact, de la défense, de l’adresse à 3-points, pour un arrière de 26 ans qui progresse encore. Les Wolves – qui étaient à la recherche d’un meneur – pouvaient difficilement obtenir mieux sur le backcourt (même si Ayo n’est pas un meneur « naturel ») sans se séparer de joueurs importants du roster. Là, Minnesota lâche le très décevant Rob Dillingham et Leonard Miller, qui n’était pas dans la rotation.

Ce move pourrait aider les Wolves à franchir un cap supplémentaire, eux qui restent sur deux Finales de Conférence consécutives. Le Thunder et les Nuggets restent favoris à l’Ouest cette saison, mais Minnesota risque d’être encore plus compliqué à jouer au printemps. Avec cette acquisition, on imagine aussi que les Loups ont fait une croix définitive sur Ja Morant, récemment dans les rumeurs.

Quelques highlights de la très belle saison d'Ayo Dosunmu :

Côté Chicago, on continue de chambouler la ligne arrière, tout en renforçant le capital draft avec quatre picks de second tour (ils en ont récupéré neuf sur la semaine, pour 14 au total !).