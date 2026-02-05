Transféré de New York à Chicago la nuit dernière, Guerschon Yabusele a tenu à partager un message de remerciements envers les Knicks et leurs fans, même si l’aventure a été compliquée. Traduction maison.

« New York,

J’avais imaginé notre parcours différemment, mais dans la vie d’un athlète, les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

Je suis néanmoins reconnaissant pour chaque instant passé sous ce maillot légendaire. Merci au personnel, à mes coéquipiers et aux fans pour leur soutien et leur énergie.

Je vous souhaite à tous le meilleur pour l’avenir.

Le Bear »