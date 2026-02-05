Giannis Antetokounmpo : les Wolves hors course, Miami dernier prétendant ?

Giannis Antetokounmpo voit une porte de plus se fermer à lui. Après les Warriors la nuit dernière, ce sont les Wolves qui ont abandonné le bateau et ont préféré se concentrer sur leurs besoins à la mène avec l’arrivée d’Ayo Dosunmu.

L’état des lieux autour du cas Giannis Antetokounmpo reste fouillis, mais tend à s’éclaircir. De nombreuses sources tendent vers le même épilogue, sauf surprise, le Grec restera un joueur des Milwaukee Bucks ce jeudi soir.

S’il y a une franchise qui vient de définitivement jeter l’éponge, selon Brian Windhorst, ce sont les Minnesota Timberwolves. En proposant quatre second-tours de Draft pour récupérer Ayo Dosunmu, ils ont abandonné leurs espoirs de récupérer le double MVP.

Avec l’arrivée d’Ayo Dosunmu chez les Wolves, @WindhorstESPN indique que Minnesota met fin à son projet de recrutement de Giannis Antetokounmpo.

Tout porte désormais à croire que le Greek Freak restera aux Bucks d’ici ce soir sauf gros rebondissement… peut-être du côté de… pic.twitter.com/gn9dfd5tQY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Mais le Heat fait le forcing. Trop souvent moqué pour son attentisme, Pat Riley semble donner tout son possible pour attirer la superstar et, toujours selon Brian Windhorst, aurait rajouté un first round pick à son package initial. Nul doute que les Blazers ou les Hornets n’ont pas tout à fait dit leurs derniers mots, mais les Bucks pourraient également choisir un tout autre chemin en discutant avec Ja Morant pour le faire venir dans le Wisconsin.

Il reste environ trois heures avant la fin de cette Trade Deadline et bien malin qui peut dire à quoi ressemblera l’effectif de Milwaukee. Deux stars, une ou zéro, le jeux ne sont pas faits.

Source texte : Brian Windhorst