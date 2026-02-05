Officiel : Giannis Antetokounmpo reste aux Bucks !

Le feuilleton hivernal est terminé. Shams Charania vient d’indiquer sur ses réseaux sociaux que Giannis Antetokounmpo restera aux Milwaukee Bucks jusqu’à la fin de la saison. Rendez-vous cet été pour la suite de l’histoire ?

Shams Charania indiquait mercredi dernier que Giannis Antetokounmpo était « prêt pour une nouvelle maison », mais visiblement pas encore. Les Milwaukee Bucks viennent de décourager les derniers prétendants en annonçant que la superstar grecque restait dans le Wisconsin.

🚨 LES BUCKS ANNONCENT QU’ILS VONT GARDER GIANNIS OMGGGG https://t.co/X0LjzJ9v6V

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves avaient déjà lâché l’éponge, mais désormais ce sont le Miami Heat, les Charlotte Hornets ou encore les Portland Trail Blazers qui doivent se rendre à l’évidence.

Le dossier Giannis Antetokounmpo animera, sans l’ombre d’un doute, la Free Agency en juillet prochain. De nouvelles équipes comme les Los Angeles Lakers semblent déjà potentiellement intéressées.

Les Milwaukee Bucks ont déjà activé de nouveaux trades avec l’arrivée de Nigel Hayes-Davis et Nick Richards contre Cole Anthony et Amir Coffey.

Source : Shams Charania