Les Lakers, candidat sérieux pour acquérir Giannis Antetokounmpo… cet été ?

Selon Marc Stein, journaliste plus que fiable sur les coulisses de la NBA en période de transfert, les Lakers souhaiteraient ajouter Giannis Antetokounmpo à leur effectif cet été. Mais pour cela, il faudrait déjà que la star des Bucks ne soit pas transférée d’ici demain soir…

Les Lakers ont sur le papier beaucoup d’arguments pour séduire Giannis Antetokounmpo. Une ville mondiale, telle que le joueur désire en tant qu’élément international au sein de la NBA. Un duo alléchant avec Luka Doncic, et donc un effectif compétitif. Et surtout, les Lakers ont beaucoup d’arguments pour les Bucks.

Selon @TheSteinLine, Les Lakers pourraient devenir un candidat sérieux pour acquérir Giannis Antetokounmpo…

… cet été.

Flexibilité financière + 3 picks de 1er tour de draft à disposition (et pick swaps) + Giannis potentiellement intéressé.

Imaginez Giannis avec Luka et… pic.twitter.com/pCVdSXmuzo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

De la flexibilité, des joueurs plutôt intéressants qui pourront être transférés par la suite contre du capital Draft, mais aussi des choix de Draft natifs, ce que recherche Milwaukee en priorité actuellement pour céder son double MVP. Marc Stein explique par ailleurs qu’Antetokounmpo n’est pas du tout contre ce projet, s’il est toutefois encore aux Bucks passé 21h demain soir.

Dans la situation actuelle, et selon les dernières rumeurs datant de la fin d’après-midi, une partie des équipes intéressées en premier lieu par le recrutement du Grec ont désormais compris qu’il serait trop compliqué de l’attirer cet hiver. Le Heat se serait notamment tourné vers Ja Morant, que les Grizzlies seraient actuellement en train de brader après le transfert de Jaren Jackson Jr. au Jazz hier soir.

Seule formation toujours à fond sur le dossier Giannis : les Wolves, qui appelleraient en ce moment même beaucoup d’équipes pour monter un transfert à plusieurs franchises et ainsi obtenir les garanties que les Bucks réclament. Si jamais le transfert échouait, alors les Lakers se retrouveraient en position de force en début d’été.

Retrouvez toutes les dernières rumeurs sur un unique article, juste ici !