Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. La saison NBA 2025-26 est à sa moitié et on garde donc les bonnes habitudes avec 7 matchs au programme ce mercredi. De quoi profiter de nombreuses cotes potentiellement intéressantes à jouer. Aujourd’hui, on vous propose un « Pari sur Mesure », avec une combinaison de cotes réalisée par nos soins.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Le « Pari sur Mesure », c’est quoi ? C’est un dispositif proposé par notre partenaire ParionsSport en Ligne. Il permet de combiner plusieurs paris (entre 2 et 10) sur un même match NBA, ce qui vous donne la possibilité de créer et personnaliser votre propre cote. Vous pouvez désigner à la fois le vainqueur du match, le nombre de points marqués par joueur, le nombre de points dans le match etc.

Le Pari sur Mesure du jour

Les Rockets battent les Celtics (temps règlementaire) + Kevin Durant marque minimum 23 points + Alperen Sengun délivre au moins 4 passes (2,52) : les Celtics sont en back-to-back après un gros match à Dallas hier, ils risquent donc de souffrir un peu physiquement, surtout face aux Rockets. Houston reste sur huit victoires en dix matchs et devrait pouvoir s’appuyer sur son duo Kevin Durant – Alperen Sengun pour garder sa bonne dynamique. Récemment touché à la cheville, KD sera normalement en tenue ce soir pour marquer ses 25 points habituels, tandis que le pivot turc est tout simplement l’un des meilleurs intérieurs passeurs de la NBA (6,3 par match). Si les trois conditions exposées ci-dessus sont réunies dans ce match, vous gagnerez un pari avec une belle cote de 2,52.

Pour créer son Pari NBA sur Mesure, il faut :

Se rendre sur l’application ou le site ParionsSport en Ligne et les matchs NBA à venir ;

Cliquer sur le match NBA qui vous intéresse ;

Cliquer sur le logo « Pari Sur Mesure » (situé en haut, entre « paris » et « stats », juste en dessous de l’affiche) ;

Vous pouvez ensuite ajouter les différents paris (entre 2 et 10) sur ce match.

Info à savoir : les paris concernant le match (face à face, + ou – de points équipe, résultat mi-temps…) sortent 24h avant le début du match, tandis que les paris concernant les performances joueurs sortent 8h avant le début du match. Pour plus de précisions, on vous invite à cliquer sur ce lien.

1h : Knicks (1,39) – Nuggets (2,95)

1h30 : Raptors (2,10) – Wolves (1,70)

2h : Rockets (1,52) – Celtics (2,55)

2h : Bucks (2,55) – Pelicans (1,49)

3h30 : Spurs (1,98) – Thunder (1,80)

4h : Kings (1,86) – Grizzlies (1,96)

4h30 : Clippers (2,05) – Cavaliers (1,75)

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

