Transferts NBA : Harden, Vucevic, JJJ, une nuit de folies ! Apéro TrashTalk

Le 04 févr. 2026 à 12:11 par Nicolas Meichel

apéro deadline trashtalk
Source image : TrashTalk

Alors que la NBA Trade Deadline est prévue jeudi soir, le marché des transferts s’est enflammé au cours des dernières heures. Cela méritait bien un Apéro react !

