La nouvelle année a commencé très fort en NBA et les joueurs et coachs qui ont marqué le mois de janvier ont été récompensés. Luka Doncic et Jaylen Brown ont été élus joueurs du mois tandis que Victor Wembanyama et Ausar Thompson en sont les meilleurs défenseurs.

Les joueurs du mois

Luka Doncic est tellement fort qu’il arrive à décrocher des récompenses individuelles dans une équipe qui ne carbure pas tant que ça. Les Lakers n’ont gagné « que » 9 de leurs 16 matchs en janvier, mais avec plus de 34 points et 9 passes de moyenne, la NBA ne pouvait pas passer à côté de l’évidence.

À l’Est, Jaylen Brown ne fait que monter en puissance et est sur le podium de la Course au MVP dans beaucoup de classements. Logique, alors qu’il succède à Cade Cunningham et Jalen Brunson au palmarès de la saison. Il est le meilleur joueur de la Conférence depuis le début de l’année.

Joueurs du mois de janvier en NBA : Jaylen Brown et Luka Doncic ! pic.twitter.com/dzDyE0CLgr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Les défenseurs du mois

Victor Wembanyama est le défenseur du mois chaque mois où il est sur un parquet de basket-ball. En janvier, il n’a manqué que deux rencontres et a donc remporté la récompense.

À l’Est, Ausar Thompson a été le meilleur intercepteur de la NBA et évoluait dans la meilleure équipe défensive. Le choix est on ne peut plus logique.

Défenseurs du mois de janvier en NBA : Victor Wembanyama et Ausar Thompson ! pic.twitter.com/lgfd29mUYT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Les rookies du mois

En novembre, Kon Knueppel et Cooper Flagg ont été élus meilleurs rookies du mois en NBA. En décembre, Kon Knueppel et Cooper Flagg ont été élus meilleurs rookies du mois en NBA. Devinez ce qu’il s’est passé en janvier.

V.J. Edgecombe, Derik Queen et tous les autres sont intéressants, mais il y a deux jeunes hommes au-dessus de la mêlée et ça ne souffre d’aucune contestation.

Rookies du mois de janvier en NBA : Cooper Flagg et Kon Knueppel ! pic.twitter.com/UooterDDRu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Les coachs du mois

Les Phoenix Suns sont une des meilleures surprises de NBA depuis le début de saison et en janvier encore, Jordan Ott a trouvé le moyen d’offrir 11 victoires en 16 matchs à ses supporters.

Mais il n’est pas le seul jeune coach a avoir décroché ce nombre de succès en janvier. Charles Lee est à la baguette de Hornets qui restent sur 7 wins consécutives. Une fin de mois en boulet de canon qui donne de grands espoirs pour la suite.

Phoenix Suns head coach Jordan Ott and Charlotte Hornets head coach Charles Lee have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/TuPwbkCiug

— NBA Communications (@NBAPR) February 3, 2026