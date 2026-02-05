Mike Dunleavy Jr, mais que faites-vous des Warriors ?

En récupérant Kristaps Porzingis cette nuit, les Warriors ont tenté d’amener à Stephen Curry un vrai compère de jeu dans la raquette. Une tentative qui – si on lui donnera le temps de faire ses preuves sur le terrain – semble bien maigre… et symptomatique de la situation actuelle de la franchise.

« En réalité, l’espoir est le pire de tous les maux, car il prolonge les tourments de l’homme. »

Friedrich Nietzsche aura donc éternellement raison. Jusqu’à hier soir, les fans des Warriors pouvaient encore croire à une belle aventure en Playoffs cette saison, avec Giannis Antetokounmpo aux côtés de Stephen Curry. Ce matin, ils se sont sans doute levés désabusés, en colère, et tristes.

Tristes de voir que les dernières années de Curry sont pathétiquement gâchées par une bande de clowns à la gestion des affaires sportives de l’équipe. Il est loin le temps des lendemains qui chantent, des ajustements gagnants et des coups de maître de Bob Myers. Plus que jamais, remercions l’ex-GM des Warriors d’avoir permis à cette équipe de performer au plus haut niveau aussi longtemps.

Car aussi fortement que veulent continuer à le croire les fans, leur équipe ne semble plus appartenir au haut niveau, version NBA du terme. Il est encore bien trop difficile d’admettre que l’équipe qui a bercé tant d’enfances, d’adolescences puisse s’éteindre de cette manière. Surtout quand sa plus belle étoile joue encore (mais plus pour longtemps) à un niveau souvent démentiel.

Passer à autre chose n’est pas interdit. Gâcher les dernières années du plus grand joueur de l’histoire d’une équipe est en revanche une honte qui restera longtemps. C’est aussi le revers de la médaille, diront les mauvaises langues. Avoir été habitué au grand luxe depuis plus de dix ans renforce certainement l’incrédulité dans un tel moment.

Mike Dunleavy, que faites-vous ?

Un transfert pour Kristaps Porzingis, un joueur certes solide et respecté mais en proie à des sérieux soucis de santé récemment. Un transfert d’urgence, comme pour, dans un élan d’arrogance (car l’incompétence semble désormais être un fait) donner à la plèbe ce quelle demande. Mais, et on pourrait presque plus le dire qu’en douter, ça ne marchera probablement pas. Il reste une saison, la 2026-27, pour tenter l’ultime aventure. Ensuite, il sera sans doute trop tard.

Vous pouvez peut-être jouer avec le coeur des fans sans en sentir les conséquences immédiates, mais ne jouez pas avec celui de votre légende. Vous savez très bien que Stephen Curry restera probablement chez les Dubs jusqu’au bout. Le respect de ceux qui ont fait de la franchise un pan entier de l’histoire de la NBA au XXIe siècle doit être érigé au dessus des autres missions. Surtout quand ce respect se matérialise par l’envie de gagner, encore et encore.

Et à l’heure où les derniers cadres de cette épopée sont dans leurs dernières années de compétitivité réelle, on ne cherche pas à leur offrir le titre bien évidemment, mais au moins les moyens d’aller le chercher. Ou attendez-vous à ce que le mépris et l’indifférence se chargent de vous juger avec le temps.