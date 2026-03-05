Les Hornets, une forme olympique en 2026 !

Vous n’êtes pas dans l’Upside Down, vous n’avez pas rêvé en vous levant ce matin : nous sommes en mars et les Charlotte Hornets ont un bilan positif. LaMelo Ball et sa team sont sur une série de malade mental et comptent désormais 32 victoires pour 31 défaites.

Cette phrase n’existait dans aucun monde il y a encore deux mois mais, en plus d’avoir mis une dérouillée aux Celtics cette nuit (89-118), rien que ça, les Hornets sont tout simplement la meilleure équipe NBA en 2026 ! Et ce n’est pas tout : les Charlotte Hornets sont la meilleure attaque de NBA en 2026 !

Avec ce bilan de 32-31 (21-8 en 2026 et 16-3 sur les 19 derniers matchs), les joueurs de Caroline du Nord sont dans une spirale de zinzin. De quoi redonner le sourire à toute une partie de la population, fan des Hornets, qui s’était habituée à se satisfaire d’une saison à vingt victoires.

Au 3 janvier 2026, les Hornets avaient 11 victoires et 23 défaites.

Deux mois plus tard, ils sont en positif.

32 victoires – 31 défaites.

Meilleur bilan de toute la NBA en 2026.

Meilleure attaque de la NBA en 2026.

5ème meilleure défense NBA en 2026.

Un virage incroyable ! 🙌 pic.twitter.com/akv7ciEq29

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2026

Les raisons du bonheur

Alors on ne sait pas ce que les gars ont bouffé à Noël, ni quel chaman ils sont allés voir pour le Nouvel An. Mais le karma des Hornets depuis janvier est d’une puissance monstre. Et ce n’est pas comme si les mecs avaient battu les Pelicans quinze fois et les Nets dix fois sur la série. Non, ils ont tapé des gros comme les Spurs, les Pistons ou encore les Celtics, cette nuit, à qui ils ont payé une rapide visite… vite fait, bien fait : 29 points dans les dents.

The Hornets beat the Celtics 118-89 😤

The 29-point win is the Hornets’ largest regular season win vs. the Celtics in franchise history 🔥 pic.twitter.com/pnk8JAWDJ4

— ESPN Insights (@ESPNInsights) March 5, 2026

Ce roster est bourré de talent et franchement ça claque. Brandon Miller est en pleine maturation et régale par sa régularité et son calme. LaMelo Ball, fidèle à son style, n’explose pas les compteurs mais a appris à briller avec les autres, non plus tout seul, et c’est peut-être ça la vraie différence. Et Kon Knueppel, rookie du mois de février à l’Est, joue comme s’il avait déjà cinq saisons dans les pattes tant il est constamment précieux et précis. Surtout, pas de blessure pour les éléments majeurs !

Y’a que lui pour tenter et rentrer des tirs pareils. pic.twitter.com/0detloxD8c

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2026



Ajoutez à ça notre frenchie Moussa Diabaté, vrai soldat qui a trouvé sa place dans le cinq, et un bon Coby White, en sortie de banc, qui s’est vite intégré… et il y a de quoi avoir la banane à Charlotte ! Les mecs ne sont donc pas là par hasard. Et Charles Lee (coach des Hornets) semble avoir trouvé la formule magique. Preuve ultime : le cinq de départ Bridges-Ball-Knueppel-Diabaté-Miller a un bilan de 20 victoires pour 2 défaites cette saison.

MOUSSA DIABATE RISE UP. 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/GOXt2ZyphV

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 5, 2026

Durera, durera pas ? Au vu de ce que propose Charlotte, pas de raisons que ça s’arrête là. Mais en réalité, personne n’attendait grand chose de cette franchise cette saison. Donc on n’est pas loin d’un exercice 2025-26 déjà réussi. En revanche, le vrai défi sera de garder cette formule à l’avenir pour ENFIN donner une raison de vivre aux fans de Charlotte qui ne savent pas ce que signifie « mois de mai ».