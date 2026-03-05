Les Warriors toujours dans le flou autour de Kristaps Porzingis…

Absent depuis six matchs, Kristaps Porzingis est au coeur de ce qui apparaît comme un véritable mystère. Les Warriors ne savent à priori pas quel est exactement le « mal » qui habite le joueur.

Steve Kerr a expliqué en début de semaine à la presse qu’il ne savait pas exactement ce dont souffrait Kristaps Porzingis. Une déclaration très peu rassurante, alors que les Warriors comptaient miser sur l’apport du pivot pour tenter de redresser leur trajectoire dans une saison décidément très morose à San Francisco.

Le mystère continue autour de Porzingis.

6eme match de suite qu’il va louper, les Warriors sont dans le flou on sait pas trop ce qui se passe.

Steve Kerr s’est exprimé récemment, la santé de Kristaps est un vrai sujet inquiétant et ils vont tenter de savoir ce qu’il a vraiment. pic.twitter.com/uaafNjE3ib

Selon les coach des Warriors, les rumeurs autour du STOP (syndrôme de tachycardie orthostatique posturale) dont le joueur souffrirait et qui l’empêcherait d’évoluer à haut niveau au basket sont fausses. Rapide point médecine, on parle d’une maladie qui vous provoquerait des étourdissements et palpitations lorsque vous êtes dans une position particulière, la plupart du temps debout.

Kerr a ainsi assuré qu’Onsi Saleh (GM des Hawks) lui a confirmé qu’il s’agissait d’une intox et que le joueur ne souffrait pas réellement de cela. Sans préciser toutefois quelle est la nature exacte du problème de santé de son nouveau pivot. Sur ce sujet, il botte en touche en conférence de presse et mentionne Rick Celebrini, responsable de l’aspect médical et performance chez les Warriors. De quoi ne pas vraiment rassurer les fans…