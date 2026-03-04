Six matchs au programme cette nuit en NBA. Et en tête d’affiche, on retrouve le choc de la soirée : Knicks – Thunder ! Si le reste des rencontres n’a pas de quoi casser trois pattes à un canard, le choc entre Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson pourrait bien faire couler de l’encre.

Le programme NBA du soir

1h : Knicks – Thunder

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Sixers – Jazz

2h : Grizzlies – Blazers

3h30 : Bucks – Hawks

4h30 : Clippers – Pacers

L’affiche à ne pas rater : Knicks – Thunder

Alors que le Thunder et les Knicks s’affrontent pour la première fois cette saison, ce choc s’annonce tendu. Pourquoi ? Parce que même si New York n’est pas favori, les coéquipiers de Jalen Brunson sortent d’une énorme victoire face aux Spurs, pourtant invaincus depuis 11 matchs. De quoi se rendre compte si ce n’était qu’un match ou si les Knicks peuvent réitérer face au champion en titre.

Score final : Knicks 114-89 Spurs

Brunson dans le premier quart-temps, Anunoby dans le second, Bridges dans le troisième et Diawara pour conclure…

Performance collective de très bon niveau des deux côtés du terrain. Ils ont dominé les Spurs dans l’effort ! 👏 pic.twitter.com/CrvNpHAzUj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 1, 2026

Alors oui, les deux franchises sont en deuxième soir de back-to-back mais avec un SGA mis au repos hier et des Knicks en pleine bourre… ce match a de quoi faire trembler le Madison Square Garden. Les premiers de l’Ouest contre les troisièmes de l’Est… future finale NBA ? Affaire à suivre.

Les Français en lice

Mohamed Diawara (Knicks) veut confirmer sa bonne forme du moment.

Idem pour Rayan Rupert avec les Grizzlies, lui qui affrontera Sidy Cissoko (Blazers).

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün avec les Hornets.

Ousmane Dieng avec les Bucks.

Zaccharie Risacher avec les Hawks.

Nicolas Batum avec les Clippers.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici