Aaron Gordon bientôt de retour ? C’est ce que nous apprend Sam Amick, insider pour The Athletic. Le golgoth des Nuggets viserait un retour contre les Knicks, ce vendredi.

Alors qu’Aaron Gordon est absent depuis 16 matchs, après avoir aggravé une blessure aux ischio-jambiers fin janvier, son retour semble se préciser. Il ne jouera probablement pas contre les Los Angeles Lakers ce soir, mais pourrait avoir une chance d’être disponible pour le deuxième match du back-to-back, face aux Knicks, demain soir.

C’est l’autre très gros comeback à venir.

Aaron Gordon pourrait faire son retour sur les parquets en fin de semaine.

Denver en 17-6 avec lui cette saison.

Denver en 21-18 sans lui cette saison.

Au-delà du bilan : c'est Mr Nugget, le facteur X de la fin de saison NBA.

On a assez souligné qu’Aaron Gordon manquait terriblement aux Nuggets, notamment défensivement, pour savoir que ce retour va faire du bien. De toute façon, dans quel monde un Aaron Gordon en pleine forme sur le parquet ne fait pas la diff’ ? Le gars est LE facteur X des Nuggets cette saison, les bilans avec et sans lui parlent d’eux-mêmes (17-6 avec AG, 21-18 sans).

Quand on voit jouer les Nuggets ces dernières semaines, on est en droit de se demander si Aaron Gordon n'est pas le role-player/3ème option le plus important de toute la ligue.

Alors attention les yeux, AG revient et les fans des Nuggets se frottent les mains. Fini l'inconstance ?

