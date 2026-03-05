Récemment signé par les Memphis Grizzlies via un contrat de dix jours, Rayan Rupert a pleinement convaincu la franchise, qui lui offre désormais un contrat « two-way ». Une belle progression pour le Français, qui a montré de très bonnes choses depuis son arrivée dans le Tennessee.

C’est ce que nous apprend Michael Scotto (HoopsHype) ce matin : initialement venu à Memphis pour une courte pige de dix jours, Rupert va finalement pouvoir poser ses valises et envisager la suite avec les Grizzlies. Il profite notamment de la situation d’Olivier-Maxence Prosper, qui vient de signer un contrat de deux ans avec la franchise, ce qui a libéré la place nécessaire pour lui offrir ce nouveau deal.

The Memphis Grizzlies and Rayan Rupert have agreed to a two-way contract, league sources told @hoopshype. pic.twitter.com/Ey2o5wAN0q

— Michael Scotto (@MikeAScotto) March 4, 2026

En cinq matchs, Rupert a tourné à près de 11 points, 6 rebonds, 1.5 interception et 1 passe décisive de moyenne en 27 minutes, avec 35 % de réussite à trois points. C’est du propre et surtout, pour un mec qui avait besoin de convaincre, c’est du bon taff !

Rayan Rupert va donc terminer la saison à Memphis et tentera désormais de s’installer durablement dans la rotation de Tuomas Iisalo (head coach des Grizz).