Aaron Gordon (Nuggets) de retour à l’infirmerie pour 4 à 6 semaines…

Une nouvelle fois touché aux ischio-jambiers, Aaron Gordon manquera plusieurs semaines de compétition. Coup dur pour lui, coup dur pour les Nuggets…

Ah sh*t, here we go again.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), Gordon souffre d’un claquage aux ischios (jambe droite) qui le tiendra éloigné des terrains pendant quatre à six semaines minimum, avant réévaluation.

Nuggets F Aaron Gordon was diagnosed with a right hamstring strain and will be re-evaluated in four to six weeks, per @ShamsCharania.

Gordon re-aggravated the hamstring injury he had in November. pic.twitter.com/FHpQ6ji7p1

— Yahoo Sports (@YahooSports) January 29, 2026

Aaron Gordon enchaîne les blessures aux ischios, lui qui s’était déjà blessé au même endroit en novembre dernier. On se rappelle aussi qu’il avait joué le Game 7 des Playoffs face au Thunder l’an passé malgré une élongation à la jambe gauche. Le coup est rude pour lui, tandis que les Nuggets perdent là un élément crucial de leur collectif des deux côtés du terrain.

Pas aidé par les blessures cette année et actuellement privé de Nikola Jokic, Denver a jusqu’ici réussi à garder sa place sur le podium de la Conférence Ouest (32 victoires – 16 défaites). Les performances type All-Star de Jamal Murray et l’explosion de Peyton Watson ont notamment permis aux Nuggets de très bien tenir, mais il est clair que Gordon va beaucoup manquer jusqu’à l’arrivée du printemps.

Les fans de Denver pourront néanmoins se consoler en se disant que Jokic devrait revenir très bientôt…

Shams: « The Denver Nuggets will reevaluate Nikola Jokic in about a week. He is making great progress, he’s in the ramp up phase of his return to play process » pic.twitter.com/QKp0M2SzII

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) January 27, 2026