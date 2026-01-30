Cooper Flagg et Kon Knueppel, ennemis d’un soir mais « frères pour la vie »

Pendant 48 minutes, cette nuit à Dallas, les deux rookies Cooper Flagg et Kon Knueppel étaient au cœur d’une lutte acharnée. Du trashtalking, pas de cadeau, que de la compétition, ce qui contraste parfaitement avec la relation très forte que les deux anciens de Duke partagent en dehors du terrain.

« C’est mon frère pour la vie. »

En une phrase, juste après le duel historique de cette nuit, Cooper Flagg a résumé sa complicité avec Kon Knueppel. Les deux favoris pour le titre de Rookie de l’Année sont arrivés en NBA en même temps, ils ont tous les deux porté les couleurs de la célèbre fac de Duke la saison dernière, et partageaient la même chambre à l’université.

Les liens sont forts, très forts.

« C’est incroyable (de jouer contre lui). Je pense que tout le monde sait que c’était mon colocataire l’année dernière… Je sais à quel point il est spécial et à quel point il travaille dur… Dans dix ans, je pense que nous nous souviendrons tous les deux de cette expérience (le match de cette nuit, ndlr.) comme d’un moment très spécial. » – Cooper Flagg

L’entraîneur actuel de Duke, Jon Scheyer, se souvient d’un moment clé qui a aidé à forger leur relation. C’était au début de la saison dernière lors d’un entraînement des Blue Devils. Cooper Flagg, star incontestée de l’équipe, n’était pas au top et c’est Kon Knueppel en personne qui l’a mis devant ses responsabilités : « Concentre-toi, Cooper Flagg ! » Cela a boosté Coop’, qui s’est remis la tête à l’endroit pour dominer le reste de l’entraînement.

Ensemble, Cooper Flagg et Kon Knueppel ont remis Duke sur le devant de la scène universitaire, même s’ils ont fini par échouer au Final Four de la March Madness. Ils ont brillé l’un à côté de l’autre, ils ont partagé énormément de victoires, une défaite cruelle, et toutes les émotions qui vont avec.

« Leurs personnalités étaient parfaitement complémentaires en matière de compétitivité, d’altruisme et d’intelligence. Ces gars veulent jouer au basket et être avec leurs amis et leur famille. C’est vraiment ce qu’ils sont, et je pense que cela leur a permis de garder la tête froide tout au long du parcours. » – Jon Scheyer, The Athletic

Aujourd’hui, alors qu’ils sont au tout début de leur aventure NBA, Flagg et Knueppel restent en contact régulier pour prendre des nouvelles, se soutenir. Le premier surveille les performances du second et vice-versa.

Tout ça, jusqu’à se rencontrer lors du match épique de ce jeudi, qui représente le point culminant de leur relation fraternelle.

