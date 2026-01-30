Anciens coéquipiers à Duke, Cooper Flagg (49 points) et Kon Knueppel (34 points) ont livré un duel absolument magistral cette nuit. Retour en chiffres sur cet affrontement ALL-TIME.

Et si on avait vu le plus grand duel de tous les temps entre deux rookies NBA ?

La question mérite d’être posée. Il suffit de jeter un œil aux stats suivantes pour comprendre qu’on vient de voir quelque chose de tout simplement historique :

Cooper Flagg : 49 points et 10 rebonds à 20/29 au tir.

Kon Knueppel : 34 points à 10/16 au tir dont 8/12 à 3-points

83 points en combiné, record NBA sur les 50 dernières années (troisième all-time)

49 points pour Flagg : record NBA pour un joueur de moins de 20 ans

49 points et 10 rebonds pour Flagg : plus jeune joueur de l’histoire NBA en 40-10

8 tirs à 3-points pour Knueppel : record de franchise (Hornets) pour un rookie

Most combined points by opposing rookies in a regulation game, NBA history:

91 – Tiny Archibald & Pete Maravich (3/13/1971)

85 – Wilt Chamberlain & Johnny Green (2/21/1960)

83 – Cooper Flagg & Kon Knueppel (tonight) pic.twitter.com/zSIeYEGhyg

— OptaSTATS (@OptaSTATS) January 30, 2026

Cooper Flagg et Kon Knueppel ont tous les deux battu leur record en carrière cette nuit, et c’est la première fois que deux anciens coéquipiers à l’université (la célèbre fac de Duke) scorent chacun plus de 30 points dans un match l’un contre l’autre.

Mais encore plus que les records et les chiffres, c’est le scénario qui rend cet affrontement absolument épique. On parle de deux jeunes phénomènes qui partageaient la même chambre à l’université, et qui aujourd’hui se battent dans une lutte acharnée pour le titre de Rookie de l’Année. Flagg comme Knueppel voulaient profiter du match de cette nuit pour marquer les esprits, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Au final, c’est Knueppel qui est reparti avec la victoire, au terme d’un money-time électrique : Flagg a d’abord planté un 3-points égalisateur dans la dernière minute, avant de perdre la balle sur la possession suivante suite à une déviation de… Knueppel. Ce dernier est ensuite allé vers le cercle, provoquant une faute de… Flagg avec seulement quatre secondes à jouer : 2/2 aux lancers-francs pour Kon, victoire des Hornets 123-121. L’ultime tentative de Coop’ a rebondi sur l’arceau.

FLAGG: 49 PTS, 20-29 FG, 10 REB

KNUEPPEL: 34 PTS, 10-16 FG, 8 3PM

Absolutely insane that these two were college teammates last year

The greatest Rookie showdown ever

pic.twitter.com/FOtvSahthq

— Hoop Herald (@TheHoopHerald) January 30, 2026

Il fallait un vainqueur dans ce duel historique, mais personne n’a vraiment perdu. Parce que le grand gagnant au final, c’est le basket.

Source stats : NBA.com