La nuit des Français en NBA : 16 points et 17 rebonds pour Alexandre Sarr !
Le 30 janv. 2026 à 08:21 par Nicolas Vrignaud
Toujours pas mal de tricolores sur les parquets NBA cette nuit, et un MVP de la nuit clair pour la rédaction TrashTalk : Alexandre Sarr, qui signe 16 points et 17 rebonds à 6/13 au tir face aux Bucks !
Les résultats de la nuit :
- Sixers – Kings : 113-111 (stats)
- Wizards – Bucks : 109-99 (stats)
- Hawks – Rockets : 86-104 (stats)
- Bulls – Heat : 113-116 (stats)
- Mavericks – Hornets : 121-123 (stats)
- Nuggets – Nets : 107-103 (stats)
- Suns – Pistons : 114-96 (stats)
- Wolves – Thunder : 111-123 (stats)
Alexandre Sarr
16 points, 17 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres à 6/13 au tir pour Alex face aux Bucks. Nouvelle grande soirée pour le pivot tricolore des Wizards, qui enchaîne et s’affirme toujours un peu plus !
Alex getting us started tonight 🔥 pic.twitter.com/qJN2Ld0CPq
— Washington Wizards (@WashWizards) January 30, 2026
Bilal Coulibaly
8 points, 10 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 2 contres à 3/6 au tir face aux Bucks. La victoire en bonus !
Tidjane Salaün
Soirée discrète pour Tidjane, 2 points, 3 rebonds et 1 interception à 1/2 au tir face aux Mavericks.
Moussa Diabaté
10 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres à 5/9 au tir, à Dallas.
Maxime Raynaud
8 points, 7 rebonds, 1 interception à 3/4 au tir face aux Sixers.
Nolan Traoré
Titulaire face aux Nuggets, Nolan inscrit 9 points, 4 passes, 1 contre à 4/7 au tir.
Rudy Gobert
14 points, 11 rebonds, 3 passes et 1 interception à 5/6 au tir face au Thunder, et la victoire qui va bien.
Ousmane Dieng
2 points, 1 passe, 1 interception à 1/2 au tir pour Ousmane, qui a eu un peu de temps de jeu en fin de partie face aux Wolves.
Le programme de ce soir :
- 1h : Wizards – Lakers
- 1h30 : Magic – Raptors
- 1h30 : Celtics – Kings
- 1h30 : Knicks – Blazers
- 1h30 : Pelicans – Grizzlies
- 3h : Suns – Cavaliers
- 3h : Nuggets – Clippers
- 3h30 : Jazz – Nets
- 4h : Warriors – Pistons