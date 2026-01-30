La nuit des Français en NBA : 16 points et 17 rebonds pour Alexandre Sarr !

Le 30 janv. 2026 à 08:21 par Nicolas Vrignaud

Toujours pas mal de tricolores sur les parquets NBA cette nuit, et un MVP de la nuit clair pour la rédaction TrashTalk : Alexandre Sarr, qui signe 16 points et 17 rebonds à 6/13 au tir face aux Bucks !

Les résultats de la nuit :

Sixers – Kings : 113-111 (stats)

Wizards – Bucks : 109-99 (stats)

Hawks – Rockets : 86-104 (stats)

Bulls – Heat : 113-116 (stats)

Mavericks – Hornets : 121-123 (stats)

Nuggets – Nets : 107-103 (stats)

Suns – Pistons : 114-96 (stats)

Wolves – Thunder : 111-123 (stats)

Alexandre Sarr

16 points, 17 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres à 6/13 au tir pour Alex face aux Bucks. Nouvelle grande soirée pour le pivot tricolore des Wizards, qui enchaîne et s’affirme toujours un peu plus !

Alex getting us started tonight 🔥 pic.twitter.com/qJN2Ld0CPq

— Washington Wizards (@WashWizards) January 30, 2026

Bilal Coulibaly

8 points, 10 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 2 contres à 3/6 au tir face aux Bucks. La victoire en bonus !

Tidjane Salaün

Soirée discrète pour Tidjane, 2 points, 3 rebonds et 1 interception à 1/2 au tir face aux Mavericks.

Moussa Diabaté

10 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres à 5/9 au tir, à Dallas.

Maxime Raynaud

8 points, 7 rebonds, 1 interception à 3/4 au tir face aux Sixers.

Nolan Traoré

Titulaire face aux Nuggets, Nolan inscrit 9 points, 4 passes, 1 contre à 4/7 au tir.

Rudy Gobert

14 points, 11 rebonds, 3 passes et 1 interception à 5/6 au tir face au Thunder, et la victoire qui va bien.

Ousmane Dieng

2 points, 1 passe, 1 interception à 1/2 au tir pour Ousmane, qui a eu un peu de temps de jeu en fin de partie face aux Wolves.

Le programme de ce soir :