Résumé NBA : Dillon Brooks signe son record en carrière, parce que pourquoi pas ?
Le 30 janv. 2026 à 07:58 par Nicolas Vrignaud
Nouvelle nuit de basket, et quelle nuit ! Un duel absolument phénoménal entre Kon Knueppel et Cooper Flagg à Dallas, le Thunder qui ne gagne plus, et Dillon Brooks qui signe 40 points face aux Pistons. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Sixers – Kings : 113-111 (stats)
- Wizards – Bucks : 109-99 (stats)
- Hawks – Rockets : 86-104 (stats)
- Bulls – Heat : 113-116 (stats)
- Mavericks – Hornets : 121-123 (stats)
- Nuggets – Nets : 107-103 (stats)
- Suns – Pistons : 114-96 (stats)
- Wolves – Thunder : 111-123 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- La nuit a commencé fort du côté de Philadelphie, où les Sixers s’imposent face aux Kings grâce à un game winner de Tyrese Maxey !
- 16 points, 17 rebonds pour Alexandre Sarr face aux Bucks, et victoire des Wizards à la maison.
- Atlanta se fait gifler par les Rockets.
- Les Bulls laissent la victoire au Heat, à Chicago. Revanche dès dimanche, à Miami !
- Match incroyable, match sensationnel entre Hornets et Mavericks. C’est à lire ici, et vous DEVEZ cliquer car on a eu l’un des meilleurs matchs de la saison !
- 38 points pour Michael Porter Jr. de retour à Denver, mais victoire pour les Nuggets. Soirée entre joie et nostalgie pour les fans de basket dans le Colorado.
- Dillon Brooks signe 40 points (record en carrière) et les Suns dégomment les Pistons dans l’Arizona.
- Les Wolves dominent sans forcer face au Thunder, qui encaisse sa 3e défaite en 4 matchs, et sans grande manière.
Le highlight de la nuit :
Et si vous l’aviez manqué…
Le GAME WINNER de Tyrese Maxey face aux Kings 🔥
40 points pour le meneur des Sixers, 37 pour Joel Embiid, et la win à la maison contre Sacramento !!pic.twitter.com/OXlluADymn
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2026
Le programme de ce soir :
- 1h : Wizards – Lakers
- 1h30 : Magic – Raptors
- 1h30 : Celtics – Kings
- 1h30 : Knicks – Blazers
- 1h30 : Pelicans – Grizzlies
- 3h : Suns – Cavaliers
- 3h : Nuggets – Clippers
- 3h30 : Jazz – Nets
- 4h : Warriors – Pistons
