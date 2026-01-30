TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA : Dillon Brooks signe son record en carrière, parce que pourquoi pas ?

Le 30 janv. 2026 à 07:58 par Nicolas Vrignaud

Dillon Brooks 14 novembre 2025
Source image : NBA League Pass

Nouvelle nuit de basket, et quelle nuit ! Un duel absolument phénoménal entre Kon Knueppel et Cooper Flagg à Dallas, le Thunder qui ne gagne plus, et Dillon Brooks qui signe 40 points face aux Pistons. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Sixers – Kings : 113-111 (stats)
  • Wizards – Bucks : 109-99 (stats)
  • Hawks – Rockets : 86-104 (stats)
  • Bulls – Heat : 113-116 (stats)
  • Mavericks – Hornets : 121-123 (stats)
  • Nuggets – Nets : 107-103 (stats)
  • Suns – Pistons : 114-96 (stats)
  • Wolves – Thunder : 111-123 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Et si vous l’aviez manqué…

Le GAME WINNER de Tyrese Maxey face aux Kings 🔥

40 points pour le meneur des Sixers, 37 pour Joel Embiid, et la win à la maison contre Sacramento !!pic.twitter.com/OXlluADymn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2026

Le programme de ce soir :

  • 1h : Wizards – Lakers
  • 1h30 : Magic – Raptors
  • 1h30 : Celtics – Kings
  • 1h30 : Knicks – Blazers
  • 1h30 : Pelicans – Grizzlies
  • 3h : Suns – Cavaliers
  • 3h : Nuggets – Clippers
  • 3h30 : Jazz – Nets
  • 4h : Warriors – Pistons
Tags : Dillon Brooks, résumé NBA
