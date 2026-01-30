Le 30 janv. 2026 à 07:58 par Nicolas Vrignaud

Nouvelle nuit de basket, et quelle nuit ! Un duel absolument phénoménal entre Kon Knueppel et Cooper Flagg à Dallas, le Thunder qui ne gagne plus, et Dillon Brooks qui signe 40 points face aux Pistons. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Sixers – Kings : 113-111 (stats)

Wizards – Bucks : 109-99 (stats)

Hawks – Rockets : 86-104 (stats)

Bulls – Heat : 113-116 (stats)

Mavericks – Hornets : 121-123 (stats)

Nuggets – Nets : 107-103 (stats)

Suns – Pistons : 114-96 (stats)

Wolves – Thunder : 111-123 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

La nuit a commencé fort du côté de Philadelphie, où les Sixers s’imposent face aux Kings grâce à un game winner de Tyrese Maxey !

16 points, 17 rebonds pour Alexandre Sarr face aux Bucks, et victoire des Wizards à la maison.

Atlanta se fait gifler par les Rockets.

Les Bulls laissent la victoire au Heat, à Chicago. Revanche dès dimanche, à Miami !

Match incroyable, match sensationnel entre Hornets et Mavericks. C’est à lire ici, et vous DEVEZ cliquer car on a eu l’un des meilleurs matchs de la saison !

38 points pour Michael Porter Jr. de retour à Denver, mais victoire pour les Nuggets. Soirée entre joie et nostalgie pour les fans de basket dans le Colorado.

Dillon Brooks signe 40 points (record en carrière) et les Suns dégomment les Pistons dans l’Arizona.

Les Wolves dominent sans forcer face au Thunder, qui encaisse sa 3e défaite en 4 matchs, et sans grande manière.

Le highlight de la nuit :

Et si vous l’aviez manqué…

Le GAME WINNER de Tyrese Maxey face aux Kings 🔥

40 points pour le meneur des Sixers, 37 pour Joel Embiid, et la win à la maison contre Sacramento !!pic.twitter.com/OXlluADymn

Les classements NBA :

