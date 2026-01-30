Joel Embiid dominant, Tyrese Maxey décisif face au Kings (113-111)

Face aux Kings à la maison, les Sixers ont failli se faire une belle frayeur, mais Tyrese Maxey a sauvé Philadelphie avec un remarquable game winner. Un tir qui ponctue une performance à 40 points, et qui, avec les 37 points de Joel Embiid, permet aux locaux de s’imposer, 113-111.

Tyrese Maxey et Joel Embiid sont en grande forme, et les beaux espoirs sont permis pour les Sixers. Ceux des Playoffs par accès direct, puisque Philadelphie est actuellement 6e de l’Est, avec une victoire d’avance sur le Heat.

Face aux Kings, les deux leaders des Sixers ont signé deux grandes performances, et Tyrese Maxey s’offre même le game winner dans une salle acquise à sa cause.

Et si vous l’aviez manqué…

Le GAME WINNER de Tyrese Maxey face aux Kings 🔥

40 points pour le meneur des Sixers, 37 pour Joel Embiid, et la win à la maison contre Sacramento !!pic.twitter.com/OXlluADymn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2026

Sacramento a pourtant pensé avoir fait le plus dur en prenant une avance de 8 points en début de 4e quart-temps, et ce après une partie globalement très serrée. Cependant, ce sont Embiid et Maxey qui vont ramener leur équipe à deux dans la rencontre, en inscrivant tous les points durant les six dernières minutes du match.

J🔄EL 😭 pic.twitter.com/gDev57y6H2

— Philadelphia 76ers (@sixers) January 30, 2026

Les Sixers enchaîneront contre les Pelicans, ce dimanche à domicile. Côté Kings, rendez-vous chez les Celtics, dès demain soir.