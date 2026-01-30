Le Thunder s’incline face aux Wolves (123-111), 3e défaite en 4 matchs pour OKC

Le Thunder n’y arrive pas. OKC vient de subir sa 3e défaite en 4 matchs, face à des Wolves qui sont cette saison une sorte de bête noire. Pire, l’attitude : passé le premier éclat au score, les hommes de Mark Daigneault ont semblé couper l’effort.

Le Thunder ne nous a pas habitué à ça. C’est même l’inverse. Un gros quart-temps, et un match plié puis géré en détente jusqu’au buzzer final. Face aux Wolves, OKC s’est fait battre dans le duel physique. Pire, il s’agit d’une opposition à laquelle le Thunder n’a pas souhaité répondre. Ce malgré le retour d’Isaiah Hartenstein, qui aurait du – sur le papier – apporter de la dureté malgré un temps de jeu limité.

Les Wolves ont eux posé leur jeu sans grande difficulté. Passé l’écart de 10 points, ils ne seront jamais revus par leurs adversaires. Anthony Edwards signe 26 points, 9/17 au tir.

YESSIIRRRRR 😂 pic.twitter.com/01ZnD8ppkV

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 30, 2026

Mauvais signal pour OKC, qui enchaîne donc un 3e revers en 4 matchs. Cela pendant que les Spurs, leurs dauphins à l’Ouest, continuent de gagner et ne sont « plus » qu’à cinq victoires de retard au classement. Le matelas est encore très confortable, mais la marge se réduit.

Sans doute que la pause du All-Star Game risque de faire du bien au groupe, notamment aux organismes. Certains iront faire la fête à Los Angeles (Shai Gilgeous-Alexander et Ajay Mitchell, confirmés pour le moment), les autres pourront complètement couper quelques jours afin de préparer le dernier rush pour les Playoffs.