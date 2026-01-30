À moins d’une semaine de la NBA Trade Deadline, les rumeurs s’enchaînent concernant un éventuel transfert de Giannis Antetokounmpo. Et une équipe commence à être citée de plus en plus souvent comme une destination potentielle : Minnesota.

Quand vous avez trois des insiders les plus réputés en NBA qui citent les Wolves comme une équipe à surveiller sur le dossier Giannis, c’est qu’il faut prendre la rumeur au sérieux.

D’abord, Shams Charania (ESPN) avait mentionné les Wolves aux côtés d’autres « prétendants sérieux » comme les Warriors, le Heat et les Knicks. Ensuite, Brian Windhorst (ESPN) a souligné l’intérêt que posséderait le Greek Freak pour Minnesota. Même son de cloche du côté de Marc Stein, qui insiste notamment sur le fait que Giannis adorerait faire équipe avec Anthony Edwards.

Et puis, il y a ces déclarations qui font actuellement le buzz sur les réseaux sociaux.

Giannis Antetokounmpo has frequently mentioned Anthony Edwards as one of his favorite NBA players over the past 18 months:

“I love Anthony Edwards. I love him, man.” — Giannis on Thanasis’ podcast

“I like one player, Anthony Edwards. I like him a lot.” — Giannis in September pic.twitter.com/DUvgwNSufP

— Evan Sidery (@esidery) January 29, 2026

Alors que les Bucks veulent récupérer un package XXL en échange de Giannis, à base de picks de draft et de jeunes joueurs prometteurs, les Wolves semblent (théoriquement) mal positionnés pour négocier.

Minnesota a épuisé quasiment tout son capital draft (zéro pick de premier tour actuellement dispo) au moment du transfert de Rudy Gobert, et ne possède pas vraiment de joueur attrayant – en dehors de Jaden McDaniels – qui pourrait convaincre les Bucks en vue d’une reconstruction.

On rappelle aussi que Minnesota est juste en dessous du second apron (masse salariale de 202 millions de dollars) et ne peut donc pas récupérer un salaire plus élevé que celui envoyé à l’autre équipe dans l’échange.

What are you giving up here for Giannis?

Let’s talk Wolves fans pic.twitter.com/7iBHVVCLrP

— Barflaan Tedoe 🇱🇷 (@The_Barftender) January 29, 2026

Les Wolves devraient ainsi probablement mettre en place un deal à plusieurs équipes avec les Bucks, certains mentionnant les Blazers qui possèdent actuellement les picks de Milwaukee sur la période 2028-30 suite au transfert de Damian Lillard. Dans un tel deal, proposé par Eric Nehm de The Athletic, Jaden McDaniels irait à Portland, Julius Randle et Naz Reid à Milwaukee en plus d’un gros capital draft (3 picks de premier tour, 2 pick swaps), tandis que Giannis rejoindrait les Wolves en compagnie de Jrue Holiday.

Vous nous direz que ça paraît quand même compliqué c’te affaire, et peu probable comme scénario. Vous avez sans doute raison mais un élément clé pourrait permettre aux Wolves d’avoir une vraie chance de récupérer Giannis : si ce dernier, potentiel agent libre 2027 et éligible à une extension de contrat en octobre prochain, fait savoir qu’il veut absolument jouer avec Anthony Edwards aux Loups.

De par sa situation contractuelle, et plus généralement son statut de superstar NBA et d’icône des Bucks, Giannis peut clairement influencer la direction des négociations.

Est-ce que ce sera vers Minneapolis ou ailleurs ?