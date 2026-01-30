Le All-Star Weekend NBA est dans moins d’un mois à Los Angeles, et on commence à connaître les participants aux différents concours. Jaxson Hayes et Carter Bryant vont tenter d’enflammer l’Intuit Dome avec de gros tomars au Slam Dunk Contest.

Ce n’est probablement pas cette année que des superstars NBA vont revenir au concours de dunks, mais Jaxson Hayes et Carter Bryant auront à cœur de montrer qu’il ne faut pas obligatoirement être une tête d’affiche de la Ligue pour chauffer le public.

Si le pivot des Lakers est un joueur très mid, peu d’intérieurs sont aussi athlétiques que lui en NBA. Dernière preuve en date : son rider en plein match face aux Bulls.

Le dunk entre les jambes de Jaxson Hayes face aux Bulls cette nuit ! pic.twitter.com/ULedGB0WV5

Le rookie des Spurs, quant à lui, ne voit pas beaucoup le terrain cette saison mais quand on a Carter et Bryant dans son nom, on est forcément doté de qualités athlétiques ++.

Don’t sleep on Carter Bryant in the NBA Dunk Contest. pic.twitter.com/SBwdGW2w1x

Les deux derniers participants seront annoncés un peu plus tard. Le Slam Dunk Contest aura lieu le samedi 14 février prochain.

