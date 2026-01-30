Alors que les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo battent leur plein, les Sixers feraient partie des équipes qui intéressent le Greek Freak. Mais ne comptez pas sur Philadelphie pour sacrifier le rookie V.J. Edgecombe.

Il y a une semaine, Bill Simmons (The Ringer) avait proposé un deal envoyant Giannis Antetokounmpo à Philly contre V.J. Edgecombe. La séquence est revenue dans notre feed d’actu ces dernières heures, juste après cette info balancée par l’insider Marc Stein indiquant que Giannis serait intéressé pour rejoindre Tyrese Maxey aux Sixers.

Il n’a pas fallu attendre très longtemps avant que Kyle Neubeck, qui couvre les Sixers, ne mette les choses au clair :

The Sixers have zero interest in trading VJ Edgecombe for Giannis Antetokounmpo, per @KyleNeubeck

He's completely untouchable.

V.J. Edgecombe est intouchable à Philadelphie, et les Sixers n’ont pas discuté une seule seconde avec les Bucks pour un transfert de ce type. Cela prouve l’énorme cote que possède aujourd’hui le rookie de Philly, auteur d’une superbe première partie de saison aux côtés de Maxey : 15 points, 5 rebonds, 4 passes et 1,5 interception de moyenne, avec en prime des highlights rappelant un jeune Dwyane Wade à Miami.

Si toutes les équipes NBA aimeraient évidemment avoir Giannis dans leur effectif, les Sixers inclus, Philadelphie ne fait pas partie de celles qui sont prêtes à absolument TOUT pour acquérir le Freak. On rappelle qu’Antetokounmpo a 31 ans – 11 de plus qu’Edgecombe – et commence à accumuler les pépins physiques. Il y a une part de risque dans le transfert pour Giannis, et sacrifier un rookie du potentiel de V.J. peut se transformer en un terrible retour de flamme

Vous l’avez compris : Edgecombe est une pièce fondatrice de l’équipe actuelle et surtout du futur. Son tandem avec Maxey est hyper kiffant, et en plus Joel Embiid retrouve très sérieusement la forme, de quoi avoir des ambitieux inespérées cette saison (Top 6 de l’Est, 26 victoires – 21 défaites) après le fiasco de l’an passé.