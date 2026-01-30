Une rumeur prend de l’ampleur sur le marché des transferts depuis quelques jours : celle d’un échange impliquant les Kings et les Raptors, avec Domantas Sabonis et R.J. Barrett dans le deal.

D’après Sam Amick de The Athletic, les Raptors (4e de l’Est, 29 victoires – 20 défaites) sont toujours à la recherche d’un big man et Sabonis représenterait une « possibilité sérieuse » à l’approche de la trade deadline (jeudi 5 février).

En échange, que pourrait lâcher Toronto ? On sait depuis plusieurs semaines maintenant que R.J. Barrett et Immanuel Quickley sont deux joueurs que les Dinos sont prêts à sacrifier pour une upgrade de l’effectif. Coïncidence : ce sont aussi deux joueurs qui ont été draftés par le manager des Kings quand ce dernier était GM des Knicks. D’après Amick mais aussi l’insider Matt George de Sacramento, Perry et Barrett sont restés très proches.

Voici deux deals potentiels récemment cités, incluant Sabonis et Barrett :

Does this Kings-Raptors trade benefit both sides? 🧐

Sacramento

– RJ Barrett

– Immanuel Quickley

– 2027 TOR 1st round pick (top-10 protected)

Toronto

– Domantas Sabonis

– Dennis Schroder OR Malik Monk@MattGeorgeSAC explains why this deal could work ⬇️ pic.twitter.com/oDEPOPTCzy

— Sactown Sports 1140 (@Sactown1140) January 30, 2026

A potential trade framework between the Kings and Raptors on Domantas Sabonis:

Sacramento: RJ Barrett, Jakob Poeltl, Ochai Agbaji, 2026 1st, 2028 1st

Toronto: Domantas Sabonis, Keon Ellis, Dario Saric

Sacramento will require additional draft compensation for Poeltl’s contract. pic.twitter.com/iOXVb8CwHA

— Evan Sidery (@esidery) January 30, 2026

Le point commun entre ces deux deals, outre l’échange Sabonis – Barrett, c’est que Toronto devra inclure du capital draft (au moins un pick de premier tour) pour espérer se séparer soit du contrat d’Immanuel Quickley (3 ans supplémentaires après cette saison, à 32,5 millions de dollars l’année), soit celui de Jakob Poeltl (3 ans, 84 millions dont 62 garantis, sur la période 2027-30).

Surprenants quatrièmes à l’Est, les Raptors sont ambitieux pour la deuxième partie de saison, tandis que les Kings se dirigent vers une inévitable reconstruction. Un terrain propice à un transfert d’ici jeudi prochain ?