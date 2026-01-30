Le Week Pass (#2) : Cooper Flagg historique, Derrick Rose au plafond !

La chaîne YouTube de TrashTalk est enrichie d’une nouvelle émission : le Week Pass ! Comme son nom l’indique, Simon et Robin reviendront chaque semaine sur l’actu NBA et ce qui a retenu leur attention.

Voici le deuxième épisode du Week Pass, après les grands débuts de la semaine dernière. News de la semaine, avec notamment l’image et la stat de la semaine, le trophée décerné à l’équipe ou le joueur qui s’est fait remarquer pour des raisons plus ou moins loufoques, le gros débat et la météo des Frenchies de NBA sont au programme ! Et pour finir en beauté, le duo donnera sa hot take de la semaine.