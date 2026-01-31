La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud auteur d’un beau double-double

Le 31 janv. 2026 à 06:55 par Hisham Grégoire

Huit Français étaient en tenue cette nuit en NBA. Maxime Raynaud sort du lot avec un beau double-double, Mohamed Diawara s’illustre en sortie de banc, on fait le point sur une nouvelle nuit de balle orange goût bleue-blanc-rouge !

Les résultats de la nuit :

Wizards – Lakers : 111-142 (stats)

: 111-142 (stats) Magic – Raptors : 130-120 (stats)

– Raptors : 130-120 (stats) Celtics – Kings : 112-93 (stats)

– Kings : 112-93 (stats) Knicks – Blazers : 127-97 (stats)

– Blazers : 127-97 (stats) Pelicans – Grizzlies : 114-106 (stats)

– Grizzlies : 114-106 (stats) Suns – Cavaliers : 126-113 (stats)

– Cavaliers : 126-113 (stats) Nuggets – Clippers : 122-109 (stats)

– Clippers : 122-109 (stats) Jazz – Nets : 99-106 (stats)

: 99-106 (stats) Warriors – Pistons : 124-131 (stats)

Alexandre Sarr

16 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 28 minutes pour le patron de la raquette de Washington.

Bilal Coulibaly

Petite nuit pour le sorcier, qui finit à 7 points, 2 rebonds et 2 passes en 24 minutes.

Maxime Raynaud

Retour dans le cinq majeur pour Mad Max avec l’absence de Domantas Sabonis et le Français a été bon ! 14 points et 14 rebonds en 36 minutes.

Noah Penda

Seulement six minutes de jeu pour Penda, qui termine à 3 rebonds et 1 interception.

Mohamed Diawara

10 points, 3 rebonds, 2 passes et 1 interception en 17 minutes pour Mo’ Diawara ! Belle performance en sortie de banc pour le Frenchie.

Sidy Cissoko

15 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 26 minutes pour Cissoko face aux Knicks.

Nicolas Batum

6 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 21 minutes pour notre Batman national cette nuit.

Nolan Traoré

Propulsé dans le cinq de départ cette nuit, Nolan Traoré termine à 7 points, 2 rebonds, 6 passes et 2 contres en 25 minutes.

Le programme de ce soir :