Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic s’amuse à Washington (37 points, 11 rebonds et 13 passes)
Le 31 janv. 2026 à 06:57 par Hisham Grégoire
Neuf matchs étaient au programme en NBA cette nuit. Nouveau carton offensif pour Luka Magic, Nikola Jokic a rejoué au basket et Phoenix enchaîne face aux Cavaliers, on fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Wizards – Lakers : 111-142 (stats)
- Magic – Raptors : 130-120 (stats)
- Celtics – Kings : 112-93 (stats)
- Knicks – Blazers : 127-97 (stats)
- Pelicans – Grizzlies : 114-106 (stats)
- Suns – Cavaliers : 126-113 (stats)
- Nuggets – Clippers : 122-109 (stats)
- Jazz – Nets : 99-106 (stats)
- Warriors – Pistons : 124-131 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Nouveau triple double pour Luka Doncic (37 points, 11 rebonds et 13 passes) et une nouvelle victoire pour les Lakers. Deandre Ayton ajoute 28 points et 13 rebonds.
- Les 35 points de Brandon Ingram ne suffisent pas aux Dinos pour s’imposer en Floride. Le Magic ressort victorieux avec une belle prestation offensive (4 joueurs à 20 points ou plus).
- Les Celtics viennent à bout des Kings sans forcer. Payton Pritchard finit à 29 points.
- Les Knicks dégomment les Blazers à domicile, 5e victoire consécutive pour les hommes de Mike Brown.
- Grâce à un gros troisième quart-temps (35-15), les Pels s’en sortent face aux Grizzlies.
- Les Suns l’emporte à domicile contre Cleveland. Dillon Brooks termine à 27 points.
- Nikola Jokic a rejoué au basket cette nuit : 31 points, 12 rebonds, 5 passes et 3 interceptions en 24 minutes.
- Les Nets s’imposent à Utah. Egor Dëmin termine à 25 points et 10 passes.
- Les Pistons viennent à bout des Warriors. Cade Cunningham termine à 29 points et 11 passes. Stephen Curry, touché au genou, a quitté la rencontre dans le troisième quart-temps.
Le highlight de la nuit :
JOKER WITH A HIGHLIGHT REEL WORTHY DIME pic.twitter.com/o8ZfweY2AZ
— Denver Nuggets (@nuggets) January 31, 2026
Le programme de ce soir :
- 18h : Hornets – Spurs
- 1h : Pacers – Hawks
- 1h30 : Sixers – Pelicans
- 2h : Heat – Bulls
- 2h : Grizzlies – Wolves
- 2h30 : Rockets – Mavericks
