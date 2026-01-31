Absent un mois à cause d’une blessure au genou, Nikola Jokic a fait son grand retour cette nuit face aux Clippers. Il n’a passé que 25 minutes sur le parquet mais c’était assez pour réaliser un gros chantier.

31 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, à 8/11 au tir dont 2/3 à 3-points et 13/17 aux lancers-francs.

Le Joker n’a pas eu besoin de temps d’adaptation pour se remettre en route. Au contraire, il a repris exactement là où il s’était arrêté, c’est-à-dire sur un rythme de MVP.

Face aux Clippers, qui restaient pourtant sur 16 victoires en 19 matchs, Nikola Jokic a rappelé que c’était lui le patron. Il s’est notamment montré décisif dans les sept dernières minutes, scorant huit points consécutifs et onze au total pour faire passer le score de 100-95 pour Denver à 118-101. Tout ça, avant de rejoindre le banc sous l’ovation de la Ball Arena.

Portant une protection au genou de sa jambe gauche, Jokic ne semblait pas vraiment gêné dans sa mobilité et a déclaré après le match qu’il ne pensait plus à sa blessure. « C’est le signe que je suis prêt » a ajouté le Joker. Prêt, il l’est, même si son coach David Adelman devrait continuer à le limiter en minutes lors des prochaines échéances.

Malgré les pépins qui touchent Denver cette année (dont Aaron Gordon, Cam Johnson et Christian Braun), les Nuggets ont encore une fois montré leurs ressources face aux Clippers cette nuit. Jamal Murray et Peyton Watson, qui ont particulièrement brillé quand Jokic était absent, ont surfé sur leur belle dynamique tandis que Tim Hardaway Jr. a pris feu en sortie de banc.

Avec Niko de retour et un collectif redoutable, Denver fait à nouveau flipper. Les Nuggets (33 victoires – 16 défaites) sont troisièmes de l’Ouest juste derrière San Antonio et vont se frotter à un Thunder dans le dur ce dimanche.

Note : Nikola Jokic a manqué 16 matchs au total, et reste donc éligible aux trophées de fin de saison – MVP, All-NBA Teams – à l’heure de ces lignes (règle des 65 matchs).