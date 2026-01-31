Le 31 janv. 2026 à 09:29 par Nicolas Meichel

Après l’annonce des titulaires en début de semaine dernière, on attend désormais avec impatience celle concernant les remplaçants du NBA All-Star Game 2026. Prenez votre agenda, c’est prévu pour dimanche soir.

The 2026 NBA All-Star Game reserves will be revealed by @NBAonNBC on Sunday, Feb. 1 ahead of the premiere of Sunday Night Basketball.

Coverage begins at 6 PM ET on NBC/Peacock with the debut of Basketball Night in America.

Seven players will be named in each conference. Head… pic.twitter.com/QPqBbfsYUh

— NBA Communications (@NBAPR) January 30, 2026

En marge des matchs de la nuit de dimanche à lundi, la NBA va dévoiler les 14 joueurs (7 à l’Est, 7 à l’Ouest) sélectionnés par les coachs pour participer au prochain All-Star Game.

Contrairement aux titulaires qui sont souvent assez indiscutables, l’identité des remplaçants prête souvent à débat. Qui sera snobé ? Qui sera sélectionné sans le mériter ? Y’aura-t-il des surprises ? Plutôt Dillon Brooks ou LeBron James ?

Rendez-vous dimanche soir !

Les remplaçants du All Star Game 2026 seront annoncés ce dimanche soir, vers minuit.

Craquez vos doigts.

Ça va encore envoyer des « mérité », « pas mérité » et « scandale » en déluge.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2026

