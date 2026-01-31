Dimanche soir, les remplaçants pour le All-Star Game 2026 seront annoncés. Et du côté de Phoenix, on estime que Devin Booker doit être accompagné de Dillon Brooks.

« Ce gars est un All-Star ! »

Après la victoire des Suns sur Detroit cette semaine, durant laquelle Dillon Brooks a planté 40 pions (record en carrière), son coéquipier Collin Gillespie n’a pas hésité à dire les termes. Et il n’est pas seul : Charles Barkley plaide aussi en faveur d’une sélection de Brooks pour le match des étoiles.

Il faut dire que « Dillon the Villain » a des arguments de plus en plus solides dans son dossier.

Arrivé à Phoenix dans le cadre du transfert de Kevin Durant cet été, Dillon Brooks a aidé à changer la trajectoire des Suns, qui sont passés du fiasco « Big Three » à l’une des plus belles surprises de la saison 2025-26. Phoenix est aujourd’hui – contre toute attente – dans le Top 6 de l’Ouest avec 30 victoires en 49 matchs, possède la 5e défense NBA, et joue avec une telle intensité que les adversaires ont tendance à craquer.

Quelle a été l’étincelle ? « Dillon a pris deux fautes techniques lors d’un pick-up game cet été. »

Cette phrase, prononcée par Gillespie il y a un mois, résume parfaitement l’impact de Brooks sur les Suns. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, qu’on valide ou pas ses provocations et méthodes de trashtalking, une chose est indéniable : Dillon durcit l’équipe dans laquelle il évolue et pousse ses coéquipiers à se donner à 200%, sans jamais baisser les yeux devant l’adversaire (surtout quand c’est LeBron…). Résultat, les vibes à Phoenix sont aujourd’hui à l’exact opposé de l’ambiance pourrie de l’an dernier.

« Son esprit de compétition, sa façon de travailler… il essaie de tirer le meilleur des autres. S’il vous harcèle, vous savez que c’est par amour, car il essaie simplement de tirer le meilleur de vous. Vous l’avez vu partout où il est passé. Il fait ressortir le meilleur de chaque équipe dont il fait partie (Memphis, Houston, Phoenix, ndlr.). C’est un homme qui instaure une culture. » – Collin Gillespie (via ClutchPoints)

Trashtalker, provocateur, pitbull, vilain … tous ces mots sont souvent associés à Dillon Brooks. Mais s’il est aujourd’hui dans la discussion pour être All-Star, c’est aussi et surtout parce qu’il réalise la meilleure saison offensive de sa carrière : plus de 21 points de moyenne cette saison, et même 30 par match depuis l’absence de Devin Booker ! On ne l’imaginait pas capable de peser autant en attaque et de pouvoir prendre de telles responsabilités offensives sans l’arme numéro 1 des Suns. Bref, l’impact global est énorme.

Une sélection All-Star serait une magnifique récompense, et une belle revanche, pour celui qui a été désigné comme bouc émissaire chez les Grizzlies au début de leur downfall. Dillon Brooks joue aujourd’hui le meilleur basket de sa carrière, Dillon Brooks fait aujourd’hui l’unanimité chez les Suns. Et Dillon Brooks est plus proche que jamais du match des étoiles.

« Oui, je pense que je joue à un niveau de All-Star. Mais au final, je ne supplierai personne pour être sélectionné. Si ça vient, ça vient. Mais notre vrai All-Star est Devin Booker. » – Dillon Brooks

