Alors que les Hornets sont officiellement dans le positif (34 victoires – 33 défaites) et continuent de surfer sur leur magnifique vague de succès, LaMelo Ball et Kon Knueppel sont en course pour réaliser un véritable exploit : finir la saison dans le Top 2 des shooteurs à 3-points les plus prolifiques.

Stephen Curry et Klay Thompson – aka les Splash Brothers – sont le dernier (et seul) duo à avoir réalisé cette prouesse en NBA :

lors de la saison 2016-17 : 324 tirs à 3-points pour Curry, 268 pour Klay

324 tirs à 3-points pour Curry, 268 pour Klay lors de la mythique saison 2015-16 (73 victoires) : 402 tirs primés pour Steph et 276 pour Thompson

402 tirs primés pour Steph et 276 pour Thompson lors de la saison 2014-15 : 286 pour Curry, 239 pour Thompson

286 pour Curry, 239 pour Thompson lors de la saison 2013-14 : 261 pour Curry, 223 pour Thompson

À l’heure de ces lignes, Kon Knueppel domine la catégorie (233 tirs primés), tandis que LaMelo Ball (202) était deuxième avant que Luka Doncic ne prenne feu cette nuit et le dépasse (208).

C’est l’une des stats qui symbolisent le mieux le succès actuel des Hornets, l’excitation ambiante autour des Frelons et la superbe alchimie de l’équipe. Dans une NBA toujours plus tournée vers le tir à 3-points, le backcourt de Charlotte sort le lance-flamme tous les soirs et avec belle efficacité globale (44% pour Knueppel, plus de 36% pour Ball).

Toujours au rayon des stats, sachez aussi que :

Kon Knueppel a battu le record NBA de tirs à 3-points pour un rookie.

LaMelo Ball est devenu le joueur NBA le plus rapide à totaliser 900 tirs primés en carrière (287 matchs).

Les Splash Brothers version Hornets !