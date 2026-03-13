Ivica Zubac a (enfin) fait ses débuts avec les Pacers

Ivica Zubac a rejoué en NBA. La dernière fois qu’on l’avait vu, c’était sous le maillot des Clippers. Le voilà aujourd’hui dans l’Indiana. Avec 16 minutes jouées sous ses nouvelles couleurs cette nuit, Zubac a livré des débuts timides mais attendus.

Alors que son trade à Indianapolis en avait surpris plus d’un, Ivica Zubac vient de réaliser sa première apparition avec un maillot des Pacers. Il a donc connu sa grande rentrée dans le Gainbridge Fieldhouse, avec une première défaite à la clé (comme d’hab, c’est les Pacers).

Pour son premier match NBA depuis le 3 février dernier et une blessure à la cheville, le pivot croate a joué 16 minutes pour 8 petits points et 6 rebonds. Il n’a pas joué de toute la deuxième mi-temps.

Ivica Zubac gets his first bucket as a member of the Pacers 👏

A powerful two-hand slam! pic.twitter.com/k8NrVA6Esw

— NBA (@NBA) March 12, 2026

Un pari sur le futur

Ivica Zubac est venu pour devenir le futur pivot titulaire des Indiana Pacers, après le départ de Myles Turner. Il faudra notamment surveiller l’association avec Tyrese Haliburton et Pascal Siakam qui pourrait devenir très dangereuse à l’avenir. Encore plus si Indiana récupère un pick Top 4 à la Draft 2026.

En attendant… aucun risque. Les Pacers sont en mission commando de la lose : 15 victoires pour 51 défaites et bons derniers de la Conférence Est. Autant dire que Zubac a le temps de s’acclimater pour tout éclater la saison prochaine.