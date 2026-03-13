Shai Gilgeous-Alexander a encore frappé. Cette nuit, la superstar du Thunder est devenue l’unique détenteur du record de matchs consécutifs à plus de 20 points (127, devant Wilt Chamberlain !). Mais que lui reste-t-il à accomplir ? Selon lui, une petite saison en 50-40-90, tranquille.

Shai est officiellement entré dans l’histoire. Bon, certains diront que c’était déjà le cas : quand on finit une saison meilleur scoreur, MVP, champion NBA et MVP des Finales, on a déjà gravé son nom pour l’éternité. Mais Gilgeous-Alexander ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

La question est vite tombée en conférence de presse : que reste-t-il à accomplir pour SGA après avoir battu Wilt ? Suite à une petite réflexion, il a trouvé son prochain défi : une saison en 50-40-90.

« Je n’ai encore jamais fait de saison en 50-40-90. Et je pense toujours qu’il y a encore des domaines dans lesquels je peux progresser : mieux comprendre le jeu, comprendre les tactiques, comprendre les plans que les équipes mettent en place contre moi… »

Pour les moins initiés : cela signifie terminer une saison à 50 % au tir, 40 % à 3-points et 90 % aux lancers francs. Une prouesse réservée aux snipers d’élite, ceux qui appartiennent au cercle le plus fermé des meilleurs shooteurs de l’histoire.

Seuls neuf joueurs ont réussi cet exploit : Larry Bird (deux saisons consécutives en 1986-87 et 1987-88), Mark Price (1988-89), Reggie Miller (1993-94), Steve Nash (quatre saisons entre 2005 et 2010), Kevin Durant (2012-13 et 2022-23), Stephen Curry (2015-16), Malcolm Brogdon (2018-19) et Kyrie Irving (2020-21).

Only nine of the most efficient shooters in NBA history are members of the exclusive 50-40-90 club:

🎯 Steve Nash (4x)

🎯 Larry Bird (2x)

🎯 Kevin Durant (2x)

🎯 Steph Curry

🎯 Malcolm Brogdon

🎯 Kyrie Irving

🎯 Reggie Miller

🎯 Dirk Nowitzki

🎯 Mark Price

Who’s going to be the… pic.twitter.com/W241RF1F5F

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 15, 2023

Vous l’aurez compris : c’est un club ultra VIP.

Des candidats cette année ?

Si l’on prend la saison en cours, cinq noms sont proches de réussir cette prouesse (surprise, SGA en fait partie !) :

Kevin Durant : 51,5% au tir, 40,5% à 3-points et 88,5% aux lancers-francs.

au tir, à 3-points et aux lancers-francs. Desmond Bane : 49% au tir, 39% à 3-points et 92% aux lancers-francs.

au tir, à 3-points et aux lancers-francs. Kawhi Leonard : 50% au tir, 38% à 3-points et 90,5% aux lancers-francs.

au tir, à 3-points et aux lancers-francs. Shai Gilgeous-Alexander : 55% au tir, 38% à 3-points et 89,5% aux lancers-francs.

Note : Luke Kennard semble théoriquement le mieux placé puisqu’il tourne déjà à : 55,5% au tir, 49,5% à 3-points (#1 en NBA) et 91,5% aux lancers-francs. Néanmoins, il ne sera pas éligible car il n’atteindra pas les conditions imposées par la NBA, à savoir minimum 300 paniers, 82 tirs à 3-points et 125 lancers-francs.

Alors la vraie question maintenant : Shai a-t-il les armes pour devenir le dixième joueur de l’histoire à rejoindre ce cercle ? Et si ce n’est pas lui… qui arrivera à le faire ?