Avant la March Madness, ce sont les tournois de conférence qui animent le basket NCAA en ce moment. Et AJ Dybantsa en a profité pour marquer (encore) les esprits. Le potentiel #1 de la Draft NBA 2026 a en effet battu un record de Kevin Durant himself.

Malgré l’élimination logique de son équipe face à Houston en quart de finale du Big 12 Tournament, AJ Dybantsa peut se consoler en se disant qu’il a dépassé son idole.

AJ Dybantsa en 3 matchs lors du tournoi Big 12 :

🔸 40 points

🔸 27 points

🔸 26 points

93 pts au total (52% au tir), il bat le record all-time de KEVIN DURANT pour le plus grand nombre de points inscrits dans une édition du tournoi. 🔥🔥 pic.twitter.com/n5HR1v9MXp

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 13, 2026

Lors de sa seule saison universitaire en 2006-07, Kevin Durant avait planté 92 points en trois matchs, avec une défaite en finale du tournoi de conférence face à Kansas (ironie de l’histoire, c’était à… Oklahoma City). Ce record a donc tenu 19 ans, avant que Dybantsa ne le surpasse d’un petit point sous les couleurs de BYU.

Le plus impressionnant dans tout ça, c’est qu’AJ – comme KD à l’époque – vient d’établir ce nouveau record en tant que freshman (joueur de première année).

« C’est quelque chose d’unique pour moi. Tout le monde le sait, Kevin Durant est mon joueur préféré. J’ai battu plusieurs de ses records cette semaine, ça fait plaisir. » – AJ Dybantsa

De quoi booster encore un peu plus sa cote en vue de la Draft NBA 2026.

AJ Dybantsa on breaking two of Kevin Durant’s Big 12 Tournament records, most points by a freshman in a game (40) and most total points in the tournament (93). pic.twitter.com/hzQeRWNJF7

— Dana Greene (@dana_greene) March 13, 2026

Source stats : Yahoo Sports