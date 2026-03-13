Mardi soir, Bam Adebayo a marqué l’histoire en scorant 83 points dans un match NBA. Une performance légendaire mais certains ont osé critiquer la manière. Erik Spoelstra et le pivot du Heat ont tenu à répondre publiquement. Spoiler, ils n’ont aucun regret.

« Manque d’éthique », « parodie de basket en fin de match », « record qui mérite un astérisque »… Au cours des dernières 48 heures, on a entendu beaucoup de choses sur les 83 points d’Adebayo.

En plus du niveau pathétique des Wizards, plusieurs observateurs ont en effet pointé du doigt la manière avec laquelle le Heat a forcé le destin dans les dernières minutes du match : les shoots face aux prises à trois, les lancers-francs, les fautes volontaires en fin de match pour prolonger la rencontre, Bam qui reste sur le terrain alors que la victoire est acquise depuis longtemps… bref, ça en a dérangé plus d’un.

Voici les réponses d’Erik Spoelstra et de Bam Adebayo.

Erik Spoelstra :

« Je ne m’excuserai auprès de personne. Point barre. Je m’en fiche de ce que les autres disent concernant ce qui est éthique ou non… ça ne m’empêchera pas de dormir. Bam a déjà battu plusieurs records et on a joué le coup à fond… Je referais la même chose dix fois sur dix pour Bam, je ne m’excuserai auprès de personne pour cela… Je pense que la plupart des gens qui ont fait des commentaires n’ont probablement pas regardé (le match), c’est ça qui est irresponsable et contraire à l’éthique… »

Bam Adebayo :

« Vous me critiquez. Vous devriez plutôt critiquer l’entraîneur (des Wizards). Ce n’est pas moi qui m’ai laissé jouer en un-contre-un pendant tout le match jusqu’à ce que j’atteigne 70 points, avant d’enfin envoyer des prises à deux. À ce moment-là, j’avais 70 points avec 9 minutes à jouer. Vous croyez que je n’allais pas tenter le coup ? C’est ce qui est dingue quand ils parlent du côté immoral du basket. Si j’ai 70 points à 9 minutes de la fin, qui dirait : ‘Coach, sortez-moi du terrain ?’ Ouais, c’est ça ! Vous ne pouvez pas m’en vouloir pour ça. Si c’est le cas, je m’en fiche. Beaucoup de gens sont contrariés. S’ils avaient joué, ils n’auraient jamais eu la chance de se rapprocher autant de la grandeur. Si vous vous en approchez autant, le but c’est de la dépasser. »

Record totalement valide ou manque d’éthique ? Peu importe où vous vous situez sur le curseur, à Miami on assume à 200% !