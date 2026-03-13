Touché à la cheville, Victor Wembanyama n’a pas joué lors de la défaite des Spurs face aux Nuggets cette nuit. Mais les Spurs se montrent rassurants à son sujet, alors que Wemby n’a droit plus qu’à trois absences avant d’être inéligible pour les NBA Awards de fin de saison.

Selon Mitch Johnson, Victor a failli participer au match contre Denver, ce qui laisse penser que sa blessure à la cheville n’est pas sérieuse. Le coach des Spurs a confirmé ses propos en ajoutant que « ça ne devrait pas être un truc sur le long terme » et que ce match de repos pourrait lui permettre de retrouver les parquets dès samedi contre les Hornets.

Néanmoins, la stratégie des Spurs concernant la santé de l’Alien n’a pas changé : zéro risque.

« Il était clair que c’était la bonne décision (de ne pas le faire jouer), car nous ne voulions prendre aucun risque. Cela a été en quelque sorte le fil conducteur de toutes les décisions que nous avons prises (concernant sa santé). » – Mitch Johnson, via le San Antonio Express-News

Les Spurs ont encore seize matchs à jouer lors du dernier mois de saison régulière. Sur ces seize matchs, Victor Wembanyama peut en rater maximum trois avant d’être inéligible pour les récompenses de fin de saison (MVP, DPOY, All-NBA Teams…). Wemby a joué 51 matchs jusqu’ici, auxquels il faut ajouter la finale de la NBA Cup, et en a donc besoin de treize supplémentaires pour atteindre le total minimum de 65.

Victor Wembanyama (right ankle soreness) ruled out Thursday vs. the Nuggets, the team announced. pic.twitter.com/XLOjpNdVwv

— Yahoo Sports (@YahooSports) March 13, 2026