Nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher inscrit 19 points face aux Nets
Le 13 mars 2026 à 08:12 par Nicolas Vrignaud
Quelques Français sur les parquets, et bien sûr une performance de choix pour Bilal Coulibaly : 29 points contre Orlando, son record en carrière ! Zaccharie Risacher s’est aussi illustré avec 19 points contre les Nets.
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Sixers : 131-109
- Pacers – Suns : 108-123
- Magic – Wizards : 136-131 a.p.
- Hawks – Nets : 108-97
- Heat – Bucks : 112-105
- Grizzlies – Mavericks : 112-120
- Spurs – Nuggets : 131-136
- Thunder – Celtics : 104-102
- Lakers – Bulls : 142-130
Bilal Coulibaly
29 points, 5 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre à 9/21 au tir pour Bilal, qui signe sa meilleure soirée en carrière ! Une prestation aboutie qui doit lui donner confiance et appeler à la constance jusqu’à mi-avril. On en parle en détail ici !
🇫🇷 BILAL COULIBALY VS. MAGIC :
🔹29 POINTS (record en carrière !)
🔹5 rebonds, 5 passes, 1 steal, 1 contre
🔹9/21 au tir, 5/11 à 3-points, 6/6 LF
Rencontre remarquable pour Bilal, qui signe notamment un énorme tir pour forcer l’overtime entre Wizards et Magic.
Défaite au… pic.twitter.com/UgTAIqQbVE
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2026
Alexandre Sarr
Défensivement, Alex a fait le taf cette nuit malgré la défaite des Wizards à Orlando : 16 points, 4 rebonds, 2 interception, 5 contres à 6/12 au tir !
Zaccharie Risacher
Belle soirée pour Zacch, notamment avec une excellent première mi-temps face aux Nets ! 19 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 interception et 2 contres à 6/12 au tir, voilà un peu de carburant pour un capital confiance jusqu’ici pas bien gonflé. On est tous derrière toi grand, montre leur.
Zacch has 12 PTS and 3 threes already 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yd4n0HIUbr
— Atlanta HaWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 13, 2026
Noah Penda
3 rebonds, 2 passes, 1 interception en 14 minutes pour Noah face aux Wizards.
Ousmane Dieng
14 minutes de jeu face au Heat.
Rayan Rupert
13 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception à 5/11 au tir pour Rayan contre Dallas. Il continue de se faire une jolie place chez les Grizzlies !
Le programme de ce soir :
- 0h30 : Pistons – Grizzlies
- 0h30 : Pacers – Knicks
- 0h30 : Raptors – Suns
- 0h30 : Mavericks – Cavaliers
- 1h : Rockets – Pelicans
- 3h : Warriors – Wolves
- 3h : Blazers – Jazz
- 3h30 : Clippers – Bulls