TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA🇫🇷Français

Nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher inscrit 19 points face aux Nets

Le 13 mars 2026 à 08:12 par Nicolas Vrignaud

Zaccharie Risacher Hawks 7 mars 2025
Source image : NBA League Pass

Quelques Français sur les parquets, et bien sûr une performance de choix pour Bilal Coulibaly : 29 points contre Orlando, son record en carrière ! Zaccharie Risacher s’est aussi illustré avec 19 points contre les Nets.

Les résultats de la nuit :

  • Pistons – Sixers : 131-109
  • Pacers – Suns : 108-123
  • Magic – Wizards : 136-131 a.p.
  • Hawks – Nets : 108-97
  • Heat – Bucks : 112-105
  • Grizzlies – Mavericks : 112-120
  • Spurs – Nuggets : 131-136
  • Thunder – Celtics : 104-102
  • Lakers – Bulls : 142-130

Bilal Coulibaly

29 points, 5 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre à 9/21 au tir pour Bilal, qui signe sa meilleure soirée en carrière ! Une prestation aboutie qui doit lui donner confiance et appeler à la constance jusqu’à mi-avril. On en parle en détail ici !

🇫🇷 BILAL COULIBALY VS. MAGIC :

🔹29 POINTS (record en carrière !)
🔹5 rebonds, 5 passes, 1 steal, 1 contre
🔹9/21 au tir, 5/11 à 3-points, 6/6 LF

Rencontre remarquable pour Bilal, qui signe notamment un énorme tir pour forcer l’overtime entre Wizards et Magic.

Défaite au… pic.twitter.com/UgTAIqQbVE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2026

Alexandre Sarr

Défensivement, Alex a fait le taf cette nuit malgré la défaite des Wizards à Orlando : 16 points, 4 rebonds, 2 interception, 5 contres à 6/12 au tir !

Zaccharie Risacher

Belle soirée pour Zacch, notamment avec une excellent première mi-temps face aux Nets ! 19 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 interception et 2 contres à 6/12 au tir, voilà un peu de carburant pour un capital confiance jusqu’ici pas bien gonflé. On est tous derrière toi grand, montre leur.

Zacch has 12 PTS and 3 threes already 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yd4n0HIUbr

— Atlanta HaWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 13, 2026

Noah Penda

3 rebonds, 2 passes, 1 interception en 14 minutes pour Noah face aux Wizards.

Ousmane Dieng

14 minutes de jeu face au Heat.

Rayan Rupert

13 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception à 5/11 au tir pour Rayan contre Dallas. Il continue de se faire une jolie place chez les Grizzlies !

Le programme de ce soir :

  • 0h30 : Pistons – Grizzlies
  • 0h30 : Pacers – Knicks
  • 0h30 : Raptors – Suns
  • 0h30 : Mavericks – Cavaliers
  • 1h : Rockets – Pelicans
  • 3h : Warriors – Wolves
  • 3h : Blazers – Jazz
  • 3h30 : Clippers – Bulls
Tags : Français NBA, Zaccharie Risacher

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023