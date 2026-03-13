TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Devin Booker colle 43 points aux Pacers

Le 13 mars 2026 à 07:48 par Nicolas Vrignaud

Devin Booker Phoenix Suns 27 avril 2024
Une nouvelle nuit de basket en NBA, et il s’est passé pas mal de choses ! Shai Gilgeous-Alexander rentre dans l’histoire, le Thunder tape Boston, Luka Doncic déchaîné, les Spurs trop courts sans Wemby… On fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Pistons – Sixers : 131-109
  • Pacers – Suns : 108-123
  • Magic – Wizards : 136-131 a.p.
  • Hawks – Nets : 108-97
  • Heat – Bucks : 112-105
  • Grizzlies – Mavericks : 112-120
  • Spurs – Nuggets : 131-136
  • Thunder – Celtics : 104-102
  • Lakers – Bulls : 142-130

Ce qu’il faut retenir :

  • Les Pistons s’offrent une nuit très tranquille face à des Sixers à la ramasse, sans Joel Embiid ni Tyrese Maxey.
  • Idem pour les Suns, qui ont tapé les Pacers et pu compter sur un Devin Booker fabuleux : 43 points !
  • Les Wizards emmènent le Magic jusqu’en prolongation, grâce à un Bilal Coulibaly remarquable : 29 points, record en carrière !
  • Victoire gratos pour les Hawks face aux Nets, venus pour perdre de toute façon. Comme d’habitude, finalement.
  • Bam Adebayo n’a pas mis 83 points, mais le Heat s’impose quand même contre Milwaukee.
  • Un match peu intéressant entre Grizzlies et Mavericks, pour ne rien vous cacher. On a pas vraiment regardé hein.
  • Le Thunder s’impose sur le fil contre les Celtics, sur deux lancers de Chet Holmgren et un coup tactique de Mark Daigneault. Shai Gilgeous-Alexander est rentré dans l’histoire !
  • Privés d’un Victor Wembanyama laissé au repos en raison d’une douleur à la cheville, les Spurs s’inclinent contre Denver, après avoir mené de 20 points.
  • Luka Doncic a défoncé les Bulls : 51 points ! 

Le highlight de la nuit :

⚡️SHAI GILGEOUS-ALEXANDER DANS L’HISTOIRE !

La star du Thunder dépasse Wilt Chamberlain et est désormais le joueur NBA avec le plus de matchs consécutifs à 20 points inscrits, 127 !

CENT VINGT-SEPT… seul dans son monde ! 🔥

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 0h30 : Pistons – Grizzlies
  • 0h30 : Pacers – Knicks
  • 0h30 : Raptors – Suns
  • 0h30 : Mavericks – Cavaliers
  • 1h : Rockets – Pelicans
  • 3h : Warriors – Wolves
  • 3h : Blazers – Jazz
  • 3h30 : Clippers – Bulls
