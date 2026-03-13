Résumé NBA de la nuit : Devin Booker colle 43 points aux Pacers
Le 13 mars 2026 à 07:48 par Nicolas Vrignaud
Une nouvelle nuit de basket en NBA, et il s’est passé pas mal de choses ! Shai Gilgeous-Alexander rentre dans l’histoire, le Thunder tape Boston, Luka Doncic déchaîné, les Spurs trop courts sans Wemby… On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Sixers : 131-109
- Pacers – Suns : 108-123
- Magic – Wizards : 136-131 a.p.
- Hawks – Nets : 108-97
- Heat – Bucks : 112-105
- Grizzlies – Mavericks : 112-120
- Spurs – Nuggets : 131-136
- Thunder – Celtics : 104-102
- Lakers – Bulls : 142-130
Ce qu’il faut retenir :
- Les Pistons s’offrent une nuit très tranquille face à des Sixers à la ramasse, sans Joel Embiid ni Tyrese Maxey.
- Idem pour les Suns, qui ont tapé les Pacers et pu compter sur un Devin Booker fabuleux : 43 points !
- Les Wizards emmènent le Magic jusqu’en prolongation, grâce à un Bilal Coulibaly remarquable : 29 points, record en carrière !
- Victoire gratos pour les Hawks face aux Nets, venus pour perdre de toute façon. Comme d’habitude, finalement.
- Bam Adebayo n’a pas mis 83 points, mais le Heat s’impose quand même contre Milwaukee.
- Un match peu intéressant entre Grizzlies et Mavericks, pour ne rien vous cacher. On a pas vraiment regardé hein.
- Le Thunder s’impose sur le fil contre les Celtics, sur deux lancers de Chet Holmgren et un coup tactique de Mark Daigneault. Shai Gilgeous-Alexander est rentré dans l’histoire !
- Privés d’un Victor Wembanyama laissé au repos en raison d’une douleur à la cheville, les Spurs s’inclinent contre Denver, après avoir mené de 20 points.
- Luka Doncic a défoncé les Bulls : 51 points !
Le highlight de la nuit :
⚡️SHAI GILGEOUS-ALEXANDER DANS L’HISTOIRE !
La star du Thunder dépasse Wilt Chamberlain et est désormais le joueur NBA avec le plus de matchs consécutifs à 20 points inscrits, 127 !
CENT VINGT-SEPT… seul dans son monde ! 🔥
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h30 : Pistons – Grizzlies
- 0h30 : Pacers – Knicks
- 0h30 : Raptors – Suns
- 0h30 : Mavericks – Cavaliers
- 1h : Rockets – Pelicans
- 3h : Warriors – Wolves
- 3h : Blazers – Jazz
- 3h30 : Clippers – Bulls
