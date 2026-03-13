Résumé NBA de la nuit : Devin Booker colle 43 points aux Pacers

Le 13 mars 2026 à 07:48 par Nicolas Vrignaud

Une nouvelle nuit de basket en NBA, et il s’est passé pas mal de choses ! Shai Gilgeous-Alexander rentre dans l’histoire, le Thunder tape Boston, Luka Doncic déchaîné, les Spurs trop courts sans Wemby… On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Sixers : 131-109

– Sixers : 131-109 Pacers – Suns : 108-123

: 108-123 Magic – Wizards : 136-131 a.p.

– Wizards : 136-131 a.p. Hawks – Nets : 108-97

– Nets : 108-97 Heat – Bucks : 112-105

– Bucks : 112-105 Grizzlies – Mavericks : 112-120

: 112-120 Spurs – Nuggets : 131-136

: 131-136 Thunder – Celtics : 104-102

– Celtics : 104-102 Lakers – Bulls : 142-130

Ce qu’il faut retenir :

Les Pistons s’offrent une nuit très tranquille face à des Sixers à la ramasse, sans Joel Embiid ni Tyrese Maxey.

Idem pour les Suns, qui ont tapé les Pacers et pu compter sur un Devin Booker fabuleux : 43 points !

Les Wizards emmènent le Magic jusqu’en prolongation, grâce à un Bilal Coulibaly remarquable : 29 points, record en carrière !

Victoire gratos pour les Hawks face aux Nets, venus pour perdre de toute façon. Comme d’habitude, finalement.

Bam Adebayo n’a pas mis 83 points, mais le Heat s’impose quand même contre Milwaukee.

Un match peu intéressant entre Grizzlies et Mavericks, pour ne rien vous cacher. On a pas vraiment regardé hein.

Le Thunder s’impose sur le fil contre les Celtics, sur deux lancers de Chet Holmgren et un coup tactique de Mark Daigneault. Shai Gilgeous-Alexander est rentré dans l’histoire !

Privés d’un Victor Wembanyama laissé au repos en raison d’une douleur à la cheville, les Spurs s’inclinent contre Denver, après avoir mené de 20 points.

Luka Doncic a défoncé les Bulls : 51 points !

Le highlight de la nuit :

⚡️SHAI GILGEOUS-ALEXANDER DANS L’HISTOIRE !

La star du Thunder dépasse Wilt Chamberlain et est désormais le joueur NBA avec le plus de matchs consécutifs à 20 points inscrits, 127 !

CENT VINGT-SEPT… seul dans son monde ! 🔥

Les classements NBA :

