Shai Gilgeous-Alexander dans l’histoire : 127 matchs de suite à plus de 20 points !

C’est officiel : Shai Gilgeous-Alexander s’adjuge un record vieux de plusieurs décennies. En inscrivant 35 points ce soir, la star du Thunder passe devant Wilt Chamberlain au classement des matchs consécutifs à plus de 20 points inscrits. Le Canadien est désormais seul dans son monde… et parti pour élever la marque un sacré coup ?

Une salle du Thunder en délire total, qui, si Shai Gilgeous-Alexander n’avait par inadvertance oublié de compter ses points, a su bien le lui rappeler. Le MVP en titre vient d’écrire une nouvelle page de sa – déjà – très prolifique carrière en NBA. Face aux Celtics, il est devenu le joueur avec le plus de rencontres d’affilée à 20 points inscrits minimum. 127, rendez-vous compte la prouesse de régularité à ce niveau d’exigence.

⚡️SHAI GILGEOUS-ALEXANDER DANS L’HISTOIRE !

La star du Thunder dépasse Wilt Chamberlain et est désormais le joueur NBA avec le plus de matchs consécutifs à 20 points inscrits, 127 !

CENT VINGT-SEPT… seul dans son monde ! 🔥

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2026

Le fait d’avoir battu ce record n’a pourtant pas l’air d’avoir provoqué en Shai une joie visible extérieurement. Le joueur a précisé en interview d’après-match que la victoire du Thunder contre les Celtics (102-100) est bien plus importante à ses yeux que d’avoir écrit son nom dans les livres d’histoire. Le collectif avant tout, ce serait presque beau ce que tu dis, mon grand. Un grand qui a d’ailleurs inscrit 35 points, 6 rebonds, 9 passes, 2 interceptions et 3 contres à 13/18 au tir et 7/8 aux lancers francs.

« Tous les records sont cools, mais ils ne valent rien sans la victoire. Je veux juste m’assurer qu’on sorte d’un match avec un succès. C’est tout ce qui compte. Si on avait perdu (face aux Celtics), ça m’aurait gavé et j’aurais échangé ce record contre la victoire dans 100% des cas. »

La vraie question : jusqu’à où le joueur du Thunder va t-il bien pousser cette marque déjà ahurissante ? Sur le papier, aucune équipe ne lui résiste lorsqu’il est en forme, en saison régulière. Peut-être qu’avoir battu le record de Wilt Chamberlain, couplé à la fin de saison régulière, pourrait le pousser à souffler un peu. Mais ça, franchement, on y croit plus que moyen.