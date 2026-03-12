Deux énormes chocs vont animer la prochaine nuit NBA : Spurs – Nuggets et surtout Thunder – Celtics, ainsi que sept autres matchs. En somme, il y a de quoi se régaler. Qui de Jayson Tatum ou Shai Gilgeous-Alexander dominera l’autre ? SGA va-t-il aller chercher son 127e match à 20 points ?

Le programme NBA du soir

00h : Sixers – Pistons

00h : Suns – Pacers

00h : Wizards – Magic

00h30 : Nets – Hawks

00h30 : Heat – Bucks

01h : Grizzlies – Mavericks

02h : Spurs – Nuggets

02h30 : Thunder – Celtics

03h30 : Lakers – Bulls

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Celtics

C’est le match à voir cette nuit en NBA ! Premièrement parce qu’on est, encore une fois, sur une potentielle preview des prochaines Finales NBA. Quand le Thunder mené par Shai Gilgeous-Alexander rencontre des Celtics au complet (ou presque), ça promet des étincelles. Espérons simplement que Jayson Tatum puisse jouer (questionnable pour le moment).

Deuxièmement parce que, et même si ça peut paraître anecdotique pour certains, SGA est sur le point de battre le record All-Time du plus grand nombre de matchs de suite à minimum 20 points. Si le MVP 2025 plante 20 pions ce soir, il atteindra son 127e match d’affilé à cette marque et sera seul tout en haut d’un classement jusqu’alors dominé par Wilt Chamberlain. Excusez du peu !

Rendez-vous avec l’histoire à 2h30 du matin.

« Quand tu bas un record et que la photo du mec détenant le record est en noir et blanc, c’est que tu réalises un truc de fou ! »

Un petit mot sur le Spurs – Nuggets. Comment ne pas parler d’une telle rencontre ? Denver se déplace dans le Texas pour affronter San Antonio et tenter de réaliser la même perf’ qu’hier face aux Rockets. Mais avec la forme actuelle des Spurs (16-1), le seul moyen pour les Nuggets de battre ces Spurs en deuxième soir de back-to-back serait peut-être bien de compter sur un forfait de Victor Wembanyama. À suivre…

Les Français en lice

Victor Wembanyama s’il joue ce soir…

s’il joue ce soir… Nolan Traoré avec les Nets face aux Hawks de Zaccharie Risacher .

avec les Nets face aux Hawks de . Guerschon Yabusele avec les Bulls, face aux Lakers.

avec les Bulls, face aux Lakers. Rayan Rupert avec les Grizzlies.

avec les Grizzlies. Ousmane Dieng (Bucks) à Miami.

(Bucks) à Miami. Noah Penda avec le Magic face à Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr avec les Wizards.

