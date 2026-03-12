Jaylen Brown : « Quoi que je fasse, ce ne sera jamais assez » pour être MVP

Invité de l’émission « Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady », Jaylen Brown a été interrogé sur ce que cela représenterait pour lui de remporter le trophée de MVP de la saison régulière. Le joueur des Celtics a répondu en toute sincérité et semble n’avoir que peu d’espoirs.

Jaylen Brown est en train de sortir une saison de patron à Boston. Avant le retour de Jayson Tatum il était le leader naturel de cette équipe et tous les yeux étaient rivés sur lui dans le Massachusetts. C’est donc légitimement que l’arrière est entré dans la conversation du MVP. Souvent cité mais jamais favori, JB a pourtant tout d’un potentiel lauréat.

C’est dans cette logique de réflexion que Vince Carter, dans le podcast qu’il anime avec Tracy McGrady, a demandé à Brown son ressenti sur le fait de gagner un MVP un jour. La réponse de Brown est à la fois sincère et probablement réaliste.

« Ce serait cool, mais entre gagner le MVP et gagner un autre championnat… je préférerais jouer pour un nouveau titre. Donc oui, ce serait sympa, mais ce n’est pas vraiment dans mes mains. J’ai l’impression de correspondre aux critères pour l’obtenir, surtout avec tout ce que les gens disaient sur moi avant la saison : que je ne pouvais pas le faire, que je n’étais pas capable d’être ceci ou cela. J’ai réussi à changer cette perception et à mener mon équipe là où elle est aujourd’hui. Mais les gens déplacent constamment la barre. On avance dans le temps et maintenant on dit que je n’ai pas assez pour répondre aux critères. Et j’ai l’impression que, quoi que je fasse, ce ne sera probablement jamais suffisant. »

Jaylen Brown on potentially winning MVP:

« I feel like I fit the criteria for it. … But people constantly just move the bar. We fast forward, and now I don’t have enough to fit the criteria, I probably never will no matter what I do. » @FCHWPO 💯🍀 pic.twitter.com/sXkwK1ISn1

— Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady (@VinceAndTmac) March 11, 2026

Seraient-ils beaucoup à donner le trophée du MVP à Jaylen Brown cette année ? Probablement pas. Mais est-ce à cause de son dossier ou bien dû au fait que l’on évolue dans une ère de la ligue où il n’y a jamais eu autant de candidats ? Entre SGA, Jokic, Wemby ou Luka, pour ne citer qu’eux, où se classe Jaylen Brown ? Sûrement pas devant les 4 dans l’esprit de la majorité des votants.

Des statistiques à la hauteur

Alors oui, JB est dans la discussion, car il l’a mérité. Les Celtics en sont où ils en sont aujourd’hui en grande partie grâce à lui. Ses 28 points, 7 rebonds, 5 passes à 49% au tir sont remarquables et lui permettent de figurer sur le podium ou du moins pas très loin mais, en effet, pas sur la plus haute marche.

Faut-il lui en vouloir de s’interroger sur les critères et sur les critiques qui lui sont envoyées ? Absolument pas. Si l’on se mettait à la place de Jaylen Brown, il nous faudrait aussi des arguments pour comprendre et pour répondre au : « et pourquoi pas moi ? ».

Jaylen Brown « meilleur two-way player » en NBA ? Les chiffres parlent pour lui

👉 https://t.co/mY15MzNmkr •

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

Le retour de Jayson Tatum n’aide en rien son cas. Dans une NBA habituée à la culture de l’instant, le fait de voir Brown repasser un peu dans l’ombre de son coéquipier et perdre en impact statistique va jouer, comme cela a également parfois desservi Tatum lors de ses années de campagne pour le titre de MVP.

Tout ce qu’il reste à souhaiter à Jaylen Brown, c’est de pouvoir retourner se battre pour une nouvelle bague.