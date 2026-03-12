Evan Fournier : « J’ai encore de quoi donner à l’Equipe de France »

Evan Fournier de retour avec les Bleus ! Le dégarni de Charenton s’est confié au micro d’Infosport+ et a confirmé sa volonté de retrouver l’équipe de France dès cet été.

Absent de l’EuroBasket 2025, Evan Fournier sera bien de retour avec l’équipe de France cet été. Une annonce importante pour les Bleus de Frédéric Fauthoux, qui restent sur une campagne de fenêtres bien négociée, avec deux succès de suite contre la Hongrie et une qualification déjà validée pour le deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2027.

Evan Fournier s’est aussi confié sur l’Équipe de France. L’argent aux JO 24, l’Eurobasket 25 (qu’il n’a pas disputé). Et l’avenir (le Mondial 27 et les JO 28) avec Freddy Fauthoux pic.twitter.com/u4OMbDWKry

— Julie Yalap (@Julie_Yp) March 12, 2026

Le message de l’arrière français est en tout cas très clair :

« Je serai disponible pour l’équipe de France bien entendu. D’ailleurs, dès cet été avec les fenêtres. J’ai encore de quoi donner à l’équipe de France, c’est sûr. »

Vavane a aussi expliqué que le contact était déjà bien lancé avec le nouveau sélectionneur :

« Freddy [Fauthoux] a eu l’occasion en début de saison de venir chez moi manger et on a pu échanger sur cet été, sur ce qui arrivait, etc. Je suis impatient de travailler avec lui, de découvrir son style de jeu et de faire de belles choses. »

Une prise de parole simple, directe, et surtout une confirmation nette : le dégarni de Charenton sera bien là avec les Bleus dans les prochains mois.

Source : Julie Yalap