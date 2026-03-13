Reposé en raison d’une douleur à la cheville, Victor Wembanyama n’a pas pu participer à la rencontre entre Spurs et Nuggets. Malgré un excellent Stephon Castle (30 points, 11 rebonds, 10 passes), San Antonio a accusé le coup face à un grand duo Nikola Jokic – Jamal Murray, et ce après avoir mené jusqu’à 20 points…

« Ça a été une décision difficile car il aurait pu jouer, mais ça a été clair pour nous qu’il s’agissait de la bonne décision car nous n’avons voulu prendre aucun risque. C’est un peu notre processus standard dans toutes les décisions que nous avons faites (concernant la santé de Victor Wembanyama). » – Mitch Johnson

Le coach des Spurs a expliqué après le match pourquoi Victor Wembanyama n’a pas joué face aux Nuggets. Malgré cette absence de taille (lol), San Antonio a eu une vraie carte à jouer. En comptant 20 points d’avance dans le 2e quart-temps (56-36), on a même bien cru que cette rencontre allait virer au gros blowout, ce qui aurait été une véritable aubaine pour les Éperons.

Malheureusement, les Nuggets ont des ressources. Et deux d’entres elles se nomment Jamal Murray (39 points, 7 passes) et Nikola Jokic (31 points, 20 rebonds, 12 passes). Les deux leaders de Denver ont mis le feu à la défense des Spurs en deuxième mi-temps notamment, où San Antonio a vraiment peiné à maintenir l’écart acquis avant la pause.

blink and you’ll miss the Slash Bros 💨

📺 @FanDuelSN_SW pic.twitter.com/3A4lfTjfpi

— San Antonio Spurs (@spurs) March 13, 2026

Il faut souligner l’insolente réussite des Nuggets sur la fin de match, avec énormément de tir rentrés là où les Spurs ont accusé le coup notamment dans la création, malgré les remarquables matchs signés par la ligne extérieure des Texans. On note aussi le bon match d’Harrison Barnes pour son retour (20 points, 6/10 au tir), et à l’inverse, la bouse affreuse pondue par Keldon Johnson (5 points, 2/12 au tir).

THAT WAS GOOD, NOW TIME TO SLEEP pic.twitter.com/xULfKCEaSI

— Denver Nuggets (@nuggets) March 13, 2026



Les Spurs sont désormais en 48-18, ce qui les place à 3,5 matchs de retard sur le Thunder, qui s’est de son côté imposé contre Boston cette nuit.