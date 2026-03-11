Bam Adebayo HI-STO-RI-QUE : 83 POINTS DANS UN MATCH NBA !!!

Le nom de Bam Adebayo restera à jamais gravé dans les livres d’histoire de la Grande Ligue. Le pivot du Miami Heat vient d’inscrire 83 POINTS dans un match et de dépasser ainsi la marque légendaire de Kobe Bryant. Il détient désormais la deuxième plus grande performance au scoring de tous les temps en NBA derrière les 100 points de Wilt Chamberlain.

À chaud, difficile de trouver les mots. Difficile d’y croire aussi. Une génération entière a entendu, toute sa vie, parler des 81 points de Kobe Bryant face aux Toronto Raptors, un soir de janvier 2006, sans avoir la chance d’y assister. Cette génération a désormais son moment marquant, celui qu’elle racontera à ses enfants.

Bam Adebayo a fait encore plus fort que le Black Mamba, c’est factuel. Le pivot du Miami Heat vient de réaliser la deuxième plus grande performance au scoring de tous les temps en NBA derrière les 100 de Wilt Chamberlain ! 83 points… l’écrire semble irréel, le vivre était historique.

🚨 BAM ADEBAYO HI-STO-RIQUE VS. WIZARDS :

🔹83 POINTS (2e plus grande perf’ de l’HISTOIRE)

🔹9 rebonds, 3 passes, 2 passes, 2 contres

🔹20/43 au tir

🔹7/22 à 3-points

🔹36/43 aux lancers (record ALL-TIME)

On vient de vivre l’histoire du basket, tout simplement ! 🤯 pic.twitter.com/dO9xTRBhpp

Un Kaseya Center en feu, des coéquipiers dont la seule préoccupation était de lui donner les ballons et un Erik Spoelstra en complice ultime : toutes les pièces se sont emboités pour permettre à Bam Adebayo de vivre le moment le plus dingue de sa vie. Il s’est exprimé en interview à la fin de la rencontre (remportée 150-129 face aux Wizards) après que les autres joueurs du Heat lui aient vidé pas loin d’une dizaine de bouteilles d’eau sur la tête :

« J’aimerais pouvoir revivre ça deux fois. Je remercie Dieu, ma famille, mes coéquipiers, cette foule… Je vous remercie (ses coéquipiers). C’est ma deuxième famille, je n’aurais pas pu le faire sans eux. Quelqu’un devait bien me passer le ballon. Merci au coach d’avoir dessiné des systèmes pour moi et j’ai pu bien les appliquer. » « J’ai su qu’il pouvait se passer quelque chose de spécial quand j’ai mis 43 points à la mi-temps. C’est le plus beau moment de ma carrière et d’avoir été capable de la faire à la maison le rend encore plus incroyable. »

Et toute l’équipe est derrière son héros 🔥

pic.twitter.com/yGCVYPpBHw

Avant d’avoir eu 43 points à la mi-temps, le pivot du Miami Heat en a eu 31 dès la fin d’un premier quart-temps sensationnel. 10/16 au tir, 5/8 à 3-points, 6/7 aux lancers : 12 minutes dans les étoiles qui ont lancé la soirée de la plus belle des manières. Le premier acte d’une pièce que les meilleurs scénaristes de Broadway n’auraient pas pu imaginer.

Alors bien sûr le quatrième quart-temps ne ressemblait plus à du basket-ball entre les prises à 3 des Wizards, les passages sur la ligne des lancers à répétition et les tentatives plus audacieuses les unes que les autres. Mais comment en être surpris ou révolté ? S’il y avait un quart-temps dans sa vie où tout était permis pour Bam Adebayo, c’était bien celui-ci. Ne pas forcer son destin aurait pu faire naître des regrets éternels.

Les rares critiques s’effaceront dans le temps, pas la ligne statistique : 83 points, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres à 20/43 au tir, 7/22 de loin et 36/43 de loin. D’éventuels superlatifs en complément de cette succession de chiffres ne pourront jamais lui rendre assez grand hommage.

🔥 LE CLASSEMENT ALL-TIME DES PERFORMANCES EN NBA !

🥇 100 POINTS – Wilt Chamberlain (1962)

🥈 83 POINTS – Bam Adebayo (2026)

🥉 81 POINTS – Kobe Bryant (2006)

4️⃣ 78 POINTS – Wilt Chamberlain (1961)

5️⃣ 73 POINTS – Wilt (x2), David Thompson (1978), Luka Doncic (2024) pic.twitter.com/dGLICvViSc

Depuis plus de 20 ans, personne n’avait dépassé la barre des 75 points en NBA. Alors comment imaginer que la marque mythique de Kobe Bryant tomberait ? Comment imaginer que ce serait un joueur pas forcément réputé pour son scoring, dont le career-high était plafonné à 41 unités qui irait le chercher ?

83 📸

(via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/UJQ3ozBkIk

Bam Adebayo a réussi ce qu’il y a de plus beau dans le sport. Il a réalisé l’impensable, rendu concret l’inexplicable. Ce mardi 10 mars 2026 est une date dont il entendra parler chaque jour de sa vie. Ce mardi 10 mars 2026 est une date devenue incontournable dans l’histoire de la Ligue.

Mais plus important encore que les livres de records, les souvenirs. Ce moment restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de le vivre. De tous ceux qui de leurs yeux, n’avaient jamais vu une telle performance au scoring. Aujourd’hui et pour toujours, Bam, toute une communauté de passionnés t’applaudit et toute une génération te remercie.