Draft NBA 2026 : qui est favori pour être #1 avant la March Madness ?

Comme chaque année au mois de mars, la March Madness (tournoi universitaire) va attirer les regards lors des semaines à venir. Ce sera particulièrement le cas cette année au vu des prospects cinq étoiles qui seront en lice : Darryn Peterson, AJ Dybantsa et Cam Boozer pour ne citer qu’eux. Tous les trois sont en course pour être pick #1 à la prochaine Draft NBA.

La March Madness approche à grands pas et c’est donc l’occasion idéale de faire un point sur les différentes mock draft US, histoire d’avoir une idée des dernières tendances concernant les meilleurs prospects NBA.

Plutôt Peterson, Dybantsa ou Boozer numéro 1 ?

Selon ESPN (11 mars)

Darryn Peterson (Kings) AJ Dybantsa (Wizards) Cam Boozer (Pacers)

Selon Bleacher Report (10 mars)

AJ Dybantsa (Kings) Cam Boozer (Pacers) Darryn Peterson (Wizards)

Selon CBS Sports (6 mars)

Darryn Peterson (Kings) AJ Dybantsa (Pacers) Cam Boozer (Nets)

Selon The Athletic (2 mars)

AJ Dybantsa (Kings) Darryn Peterson (Wizards) Cam Boozer (Hawks via Pelicans)

Comme indiqué il y a une dizaine de jours, Darryn Peterson n’est plus le grand favori pour être pick #1 en juin prochain. Certains le mettent toujours tout en haut de leur mock, mais d’autres préfèrent désormais miser sur AJ Dybantsa, considéré comme un choix « plus sûr ». Ce dernier a enchaîné les performances XXL ces dernières semaines, plantant notamment 40 pions hier lors du tournoi de la Conférence Big 12.

AJ Dybantsa vs Kansas St. BIG 12 First RD..

40 PTS (15-21 FG, 2-6 3PT, 8-9 FTs)

9 REBS

6 AST

3 STLS

Bro looked really good and aggressive tonight… pic.twitter.com/H9ZTttWLPd

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) March 11, 2026

Pendant que Dybantsa cartonnait, les doutes autour de Darryn Peterson ont commencé à s’accumuler. Morceaux choisis :

« Ses problèmes de crampes et son irrégularité ont accru le risque perçu lié à une potentielle sélection en numéro 1, mais il reste le joueur offensif le plus doué de la draft. » – Jeremy Woo, ESPN « Sans surprise, lorsque je discute avec des scouts et des dirigeants de la NBA, la question de la nature des blessures de Peterson et de son indisponibilité occasionnelle revient souvent. De quelles blessures s’agit-il exactement ? S’agit-il d’un problème à long terme ? S’agit-il d’un problème de mentalité et de confort pour jouer malgré des blessures mineures ? Est-ce que tout cela n’est que beaucoup de bruit pour rien ? – Sam Vecenie, The Athletic « Si on parle uniquement de talent, Darryn Peterson est numéro 1. Mais le talent ne fait pas tout. Tout est plus compliqué à cause de ses absences et les raisons de ses absences. » – Gary Parrish, CBS Sports

Le flou autour de Darryn Peterson est réel, ses absences ont de quoi interroger les scouts, mais son talent reste indiscutable. Peterson l’a rappelé à tout le monde le week-end dernier en plantant 27 points en 29 minutes. S’il cartonne avec Kansas lors de la March Madness, Darryn pourrait remettre tout le monde d’accord.

29 minutes

27 points

10/15 au tir

Darryn Peterson préchauffe en vue de la March Madness 🔥🔥

pic.twitter.com/lEphutJsEN

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 7, 2026

Derrière Dybantsa et Peterson, Cam Boozer reste dans la course pour le premier choix. Le fils de Carlos et meilleur joueur de la célèbre fac de Duke continue son impressionnante saison (22,7 points, 10,2 rebonds, 4,1 passes), et a l’opportunité de briller sur la grande scène avec une équipe qui vise le titre suprême.

Sa production statistique, sa polyvalence et sa maturité technique comme physique séduisent les scouts, mais il est souvent relégué à la troisième place à cause des doutes sur ses capacités athlétiques à l’échelle NBA.

« Il est le mismatch ultime : puissant à l’intérieur, habile dans le périmètre et intelligent à l’intérieur de la défense, capable de bien lire les passes. Il pourrait mener Duke au titre national, mais certains recruteurs et dirigeants continueront de s’inquiéter qu’il manque de taille ou d’explosivité pour continuer à créer des différences en NBA. » – Jonathan Wasserman, Bleacher Report

Au final, l’identité du premier choix de la Draft 2026 pourrait surtout dépendre de l’équipe qui remportera la Loterie (selon ses besoins actuels et futurs) ainsi que du processus pré-draft, où Darryn Peterson sera tout particulièrement scruté.

Les performances à la March Madness vont évidemment jouer aussi, mais elles chamboulent rarement le haut de la Draft. Par contre, le tournoi universitaire sera l’occasion pour certains de véritablement briller sur la grande scène et ainsi booster leur cote. Parmi les noms à surveiller de près : Kingston Flemings (Houston), Keaton Wagler (Illinois), Darius Acuff Jr. (Arkansas) et Mikel Brown Jr. (Louisville). Une pensée aussi pour Caleb Wilson (North Carolina), auteur d’une superbe saison mais forfait pour la March Madness.

Pour info, le tournoi NCAA commence le 17 mars et se termine le 6 avril.

My bad yall I had fell asleep, but woke up to no special news..

Cameron Boozer vs NC State..

26 PTS (8-10 FG, 1-2 3PT, 9-11 FTs)

9 REBS

3 AST

Look at bro arm, that’s a Flagrant 2 Foul.. Plus posting him atp is no new news.. he’s #1 pic.twitter.com/d2C1KCycD4

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) March 3, 2026