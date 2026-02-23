Dans le monde du basket universitaire, il s’est passé beaucoup de choses ce week-end concernant les top prospects : AJ Dybantsa a peut-être joué son match le plus complet de la saison, Cam Boozer a aidé Duke à faire tomber le #1 Michigan, tandis que le niveau de forme de Darryn Peterson continue d’interroger. On fait le point !

Darryn Peterson (Kansas)

Darryn Peterson reste favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2026, mais son statut de top pick potentiel est de plus en plus fragile. Samedi soir, Kansas est tombé à la surprise générale contre Cincinnati, et il n’a pas particulièrement brillé (17 points à 7/17 au tir, 1/7 à 3-points).

Mais plus que cette contre-performance, Peterson fait surtout parler pour son incapacité à rester sur les parquets : bobos aux ischios, crampes, pépin à la cheville, forfait de dernière minute pour symptômes grippaux (contre Arizona il y a deux semaines)… la liste s’est pas mal allongée ces dernières semaines. Le prospect cinq étoiles de Kansas – au talent offensif exceptionnel – a déjà manqué onze matchs cette saison (sur 27) et a joué seulement 24 minutes ou moins dans sept autres rencontres. Face à Oklahoma State la semaine dernière, il a lui-même demandé à sortir en plein match, une séquence qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux.

Bill Self on Darryn Peterson checking himself out:

“We’ve had this happen more than a couple of times. I thought he was good to go. We only got 18 minutes out of him. That’s disappointing, because he could’ve had a really big night.”

(via @TheFieldOf68)pic.twitter.com/8dJ1guefF6

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 19, 2026

« C’est le Kawhi Leonard de la NCAA », « Vous ne pouvez pas prendre un gars comme lui en 1er choix de la Draft », « Est-ce qu’il se préserve pour la NBA ? » « Voici le genre de grosses takes qu’on a pu entendre ces derniers jours concernant Darryn Peterson. Son coach Bill Self a tenu à prendre sa défense… tout en exprimant de la frustration par rapport à la situation. Compréhensible au vu de l’adaptation constante que doit réaliser son équipe de Kansas, qui a montré de belles choses sans Peterson.

Ce lundi soir, face à Houston (#2 au ranking NCAA), Darryn Peterson aura une grosse opportunité de dissiper les doutes sur son envie et son niveau de forme actuel. À condition de rester sur le terrain et faire un match plein…

AJ Dybantsa (BYU)

Pendant que Darryn Peterson fait parler pour les mauvaises raisons, son concurrent pour le pick #1 de la Draft – AJ Dybantsa – a joué… 40 minutes pour sortir « son match le plus complet de la saison » selon son coach : 29 points, 10 rebonds, 9 passes, 1 contre, 1 interception, dans une grosse victoire contre Iowa State (#6). « Si je dois jouer 40 minutes pour gagner, je jouerai 40 minutes pour gagner. » Que ce soit justifié ou pas, le contraste avec Peterson est saisissant.

AJ Dybantsa’s last 6 games

The potential No. 1 pick just went off against No. 6 Iowa State

29 PTS | 10 REB | 9 AST

35 PTS | 13-28 FG | 7 REB

20 PTS | 13 REB | 8 AST

36 PTS | 14-20 FG | 7 AST | 5 REB

28 PTS | 9-14 FG | 5 REB | 4 AST

36 PTS | 13-20 FG | 7 REB | 4 AST pic.twitter.com/9u7u9vVyVz

— B/R Hoops (@brhoops) February 22, 2026

On connaissait déjà les énormes qualités de scoreur de Dybantsa ainsi que ses capacités athlétiques venues de Pluton, mais il brille de plus en plus par son jeu all-around et c’est spécifiquement ce qui pourrait le faire entrer dans une nouvelle dimension. AJ tourne à 31 points (55% au tir, 44% à 3-points), 8 rebonds et 6 passes de moyenne depuis début février (et notamment la blessure du deuxième scoreur de BYU Richie Saunders), en jouant certaines des meilleures équipes du pays.

Le futur numéro 1 de la Draft, c’est peut-être bien lui finalement.

Cam Boozer (Duke)

Face à Michigan, meilleure équipe du pays et doté d’un frontcourt capable de rivaliser avec n’importe qui, Cam Boozer a dû passer un sacré test ce week-end. Test réussi : 18 points, 10 rebonds, 7 passes et 2 contres, avec une victoire de prestige en prime pour son équipe de Duke. Boozer – d’abord en foul trouble – s’est notamment illustré dans le money-time avec sept points dans les trois dernières minutes.

« Ce gars, il fait tout : passer, scorer, prendre des rebonds, prendre soin du ballon, des fautes (rires) » a déclaré son coach John Scheyer. « Je suis vraiment fier de cette victoire. »

Les excellents résultats de Duke (25 victoires en 27 matchs) associés aux performances de Boozer font de ce dernier l’un des très grands favoris pour être joueur universitaire de l’année. Il n’a peut-être pas un potentiel aussi élevé qu’un Peterson ou un Dybantsa, souvent projetés devant lui à la Draft 2026, mais le fils de Carlos est une véritable machine.

Cameron Boozer vs No. 1 Michigan:

18 PTS

10 REBS

7 ASTS

Showed up for the Blue Devils when it mattered most 💯 pic.twitter.com/J3xzaoi2EK

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) February 22, 2026

Mais aussi…

Le freshman d’Arkansas Darius Acuff Jr. a récemment explosé avec une perf’ à 49 points !

Caleb Wilson (North Carolina) s’est pété la main, on ne sait toujours pas quand il reviendra.

Keaton Wagler (Illinois) est un autre freshman qui affole les compteurs cette saison. Surveillez-le.

Auteur de 45 points début février, Mikel Brown Jr. (Louisville) est fait pour la NBA !

Un nom qui fait de plus en plus parler en ce moment : Kingston Flemings (Houston).

Darius Acuff Jr. with an ALL-TIME performance against No. 25 Alabama 🔥

🏀 49 PTS in 50 MIN

🏀 5 REB

🏀 5 AST

A defensive nightmare 😤 pic.twitter.com/Jxpq4K7qXs

— ESPN (@espn) February 19, 2026