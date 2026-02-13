Alors que son nom revenait de plus en plus parmi les meilleurs prospects de la Draft NBA 2026, Caleb Wilson (19 ans) a été victime d’une fracture de la main gauche. Un gros coup d’arrêt pour le phénoménal freshman de North Carolina.

Reverra-t-on Caleb Wilson sur les parquets NCAA un jour ?

Le prospect cinq étoiles de North Carolina assure que « ce n’est pas fini » mais la question est légitime au vu de la nature de la blessure, et de l’incertitude qui règne sur un potentiel retour (aucune date annoncée pour l’instant).

Wilson s’est blessé lors du dernier match des Tar Heels face à Miami. Un match dans lequel Caleb est revenu sur le terrain après son pépin à la main, les premiers examens n’ayant rien révélé de cassé. Ce n’est qu’après avoir réalisé des tests plus poussés que les radios ont identifié une fracture.

Caleb Wilson est ainsi stoppé dans son ascension, lui qui restait notamment sur un match XXL (23 points) dans la victoire au buzzer face à Duke et Cam Boozer. Projeté dans le Top 5 de la Draft 2026, Wilson mérite – aux yeux de certains – d’être carrément dans la discussion pour le Top 3, derrière Darryn Peterson et AJ Dybantsa.

Ses qualités athlétiques +++, son énergie débordante et son immense potentiel two-way (2m08, envergure de 2m15+) font de l’ailier-fort un prospect hyper intrigant. Alors certes, il y a du boulot avant d’avoir un tir extérieur fiable, et ses capacités de scoreur ne sont pas aussi développées que chez Peterson ou Dybantsa. Mais sa production match après match à North Carolina a de quoi impressionner : quasiment 20 points de moyenne, 9,4 rebonds, 1,4 contre et 1,5 interception à 58% au tir. Tout ça dans une équipe classé #11 avec 19 victoires en 24 matchs.

Qu’il revienne ou pas cette saison, il ne fait aucun doute que Caleb Wilson fera partie des joueurs les plus convoités à la Draft 2026.

