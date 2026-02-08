North Carolina – Duke : un énorme buzzer pour départager le duel entre Cam Boozer et Caleb Wilson
Le 08 févr. 2026 à 10:03 par Nicolas Meichel
North Carolina vs Duke, c’est le grand classique du basket universitaire (NCAA) et l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport américain. Le match de cette nuit a délivré un nouvel épisode inoubliable.
North Carolina n’a pas mené de toute la rencontre… jusqu’à la dernière seconde. C’est à ce moment-là que Seth Trimble a crucifié les Blue Devils avec une énorme banderille à 3-points, provoquant l’envahissement (prématuré) du terrain. Night Night !
« C’est spécial. Je m’en souviendrai toute ma vie. » – Seth Trimble
Le game-winner de Seth Trimble dans le derby entre North Carolina et Duke !! 🤯pic.twitter.com/iwq7ph384N
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2026
En plus de l’énorme rivalité NCAA qui oppose les deux universités mythiques de Caroline du Nord, la rencontre d’hier soir a aussi attiré beaucoup de scouts NBA pour le duel opposant Cam Boozer à Caleb Wilson. Les deux prospects cinq étoiles sont respectivement considérés comme potentiel numéro 3 et numéro 4 à la Draft 2026, derrière Darryn Peterson et AJ Dybantsa.
L’intérieur de Duke a terminé avec 24 points et 11 rebonds en 38 minutes, tandis que Wilson a bouclé le match avec 23 points, 4 rebonds et 2 interceptions en 40 minutes. Un duel XXL, finalement relégué au second plan par un finish dantesque.
This Duke vs UNC game FT. Caleb Wilson vs Cameron Boozer was a CLASSIC…
Caleb Wilson:
23 PTS (8-12 FG, 1-2 3PT, 6-6 FTs)
4 REBS
2 AST
2 STLS
1 BLK
Cameron Boozer:
24 PTS (10-21 FG, 2-4 3PT)
11 REBS
2 AST
How we feeling about this Legendary Matchup… pic.twitter.com/l2NusZDZ9i
— Frankie Vision (@Frankie_Vision) February 8, 2026