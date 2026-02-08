North Carolina vs Duke, c’est le grand classique du basket universitaire (NCAA) et l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport américain. Le match de cette nuit a délivré un nouvel épisode inoubliable.

North Carolina n’a pas mené de toute la rencontre… jusqu’à la dernière seconde. C’est à ce moment-là que Seth Trimble a crucifié les Blue Devils avec une énorme banderille à 3-points, provoquant l’envahissement (prématuré) du terrain. Night Night !

« C’est spécial. Je m’en souviendrai toute ma vie. » – Seth Trimble

Le game-winner de Seth Trimble dans le derby entre North Carolina et Duke !! 🤯

En plus de l’énorme rivalité NCAA qui oppose les deux universités mythiques de Caroline du Nord, la rencontre d’hier soir a aussi attiré beaucoup de scouts NBA pour le duel opposant Cam Boozer à Caleb Wilson. Les deux prospects cinq étoiles sont respectivement considérés comme potentiel numéro 3 et numéro 4 à la Draft 2026, derrière Darryn Peterson et AJ Dybantsa.

L’intérieur de Duke a terminé avec 24 points et 11 rebonds en 38 minutes, tandis que Wilson a bouclé le match avec 23 points, 4 rebonds et 2 interceptions en 40 minutes. Un duel XXL, finalement relégué au second plan par un finish dantesque.

This Duke vs UNC game FT. Caleb Wilson vs Cameron Boozer was a CLASSIC…

Caleb Wilson:

23 PTS (8-12 FG, 1-2 3PT, 6-6 FTs)

4 REBS

2 AST

2 STLS

1 BLK

Cameron Boozer:

24 PTS (10-21 FG, 2-4 3PT)

11 REBS

2 AST

How we feeling about this Legendary Matchup…

